Установлена новая цена на футболиста сборной Казахстана из бельгийского клуба

Сегодня, 30 марта, он подешевел на 150 тысяч евро (до 750 тысяч), тогда как ранее оценивался в 900 тысяч евро.
23-летний Вороговский — воспитанник алматинского футбола. Карьеру начинал в 2013 году, когда подписал контракт с талгарским «Ак Булаком», в составе которого провел 18 матчей в первой лиге и забил два гола. На родине также играл за «Жетысу-Сункар» (2014), «Кайсар» (2015), «Кайрат» (2016−2019).
С алматинским клубом становился трижды серебряным призером КПЛ (2016, 2017, 2018), по два раза выигрывал Кубок (2017, 2018) и Суперкубок Казахстана (2016, 2017).
Привлекался в юношескую и молодежную сборные Казахстана. За национальную команду выступает с 2017 года.
За «Беерсхот» Вороговский провел 18 игр и забил один гол. Его клуб финишировал в чемпионате на пятом месте из восьми, набрав 43 очка. В первом матче за выход в высшую лигу «Беерсхот» дома выиграл у третьей команды второго дивизиона «Хеверли Лувен» (1:0). Ответная игра команд должна была состояться 15 марта, но ее отменили из-за пандемии коронавируса.