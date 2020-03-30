Форвард «Славии» Никита Мельников, сделавший дубль в матче с БАТЭ, признан лучшим игроком 2-го тура ЧБ

В домашней игре против вице-чемпиона страны борисовского БАТЭ 23-летний Никита Мельников оформил голевой дубль, благодаря чему мозыряне выиграли со счетом 2:1. В стартовом туре лучшим игроком был признан узбекский форвард минского «Энергетика-БГУ» Джусарбек Яхшибоев, который дважды отличился в победном поединке с БАТЭ (3:1).

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Автором самого красивого гола второго игрового дня 30-го чемпионата Беларуси признан исландский легионер БАТЭ Виллюм Виллюмссон, открывший счет в проигранном поединке в Мозыре. В первом туре в этой номинации лучшим был гвинейский нападающий «Ислочи» Момо Янсане, забивший эффектный победный мяч гродненскому «Неману» (1:0).

Результаты встреч второго тура: «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1, «Городея» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:2, «Ислочь» (Минский район) — «Смолевичи» — 1:0, «Неман» (Гродно) — «Витебск» — 2:0.

Турнирную таблицу возглавляют «Минск», «Энергетик-БГУ», «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по 6 очков из 6 возможных. У действующего чемпиона брестского «Динамо» 4 зачетных балла. По два поражения на старте потерпели минское «Динамо», БАТЭ, «Белшина» и «Городея».