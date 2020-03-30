Нойер просит у «Баварии» контракт до 2025 года
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер просит у своего клуба контракт до 2025 года, передает Bild.
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер просит у своего клуба контракт до 2025 года, передает Bild.
Отмечается, что к тому времени футболисту исполнится 39 лет. Немецкий клуб предлагает игроку соглашение до 2023 года.
Стороны не могут найти компромисс в данном вопросе.
Если мюнхенцы удовлетворят запросы Нойера, то Александру Нюбелю, который летом присоединится к команде из немецкого «Шальке» на правах свободного агента, придется весь срок контракта быть вторым номером команды.