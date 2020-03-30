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15:31 (мск), источник: Газета.Ру

Нойер просит у «Баварии» контракт до 2025 года

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер просит у своего клуба контракт до 2025 года, передает Bild.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что к тому времени футболисту исполнится 39 лет. Немецкий клуб предлагает игроку соглашение до 2023 года.

Стороны не могут найти компромисс в данном вопросе.

Если мюнхенцы удовлетворят запросы Нойера, то Александру Нюбелю, который летом присоединится к команде из немецкого «Шальке» на правах свободного агента, придется весь срок контракта быть вторым номером команды.

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