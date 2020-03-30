Игрок из рейтинга самых талантливых молодых футболистов мира рассказал о трансфере в «Кайрат»

«Рад присоединиться к команде! Переговорами занимались компетентные люди. Моя главная задача — играть в футбол, приносить результат, помогать команде. Я знал, что в “Кайрате” просто космические условия для футболистов, огромный потенциал для развития. Слышал также, что в клубе все очень любят футбол, вне зависимости от должности. “Кайрат” — сильная и амбициозная команда с самыми высокими задачами. Конечно, немаловажный фактор — возможность сыграть в квалификации Лиги Европы. Я видел некоторые программы про “Кайрат” на YouTube, поэтому примерно представлял нашу базу. Но когда видишь ее своими глазами, то испытываешь восторг. Рад, что на базе есть все для футбола, для качественного восстановления. Таких баз, где созданы столь комфортные условия, несколько во всем мире. С Алексеем Николаевичем Шпилевским поговорил в первый же день, как прибыл в клуб. Он тепло поприветствовал меня, поддержал, пожелал успехов. Поговорили о футболе, конечно. Он сказал мне важные слова. О том, что все в клубе помогут мне прогрессировать. В команде тоже приняли хорошо, сразу нашли общий язык. Все футболисты очень общительные, открытые».