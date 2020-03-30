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15:55 (мск), источник: Vesti.kz

КПЛ оказалась в числе лидеров по голам среди европейских чемпионатов по системе «весна-осень»

Казахстанская премьер-лига — одна из самых результативных в сезоне-2020 в числе европейских чемпионатов по системе «весна-осень», сообщает корреспондент Vesti.kz. В эти выходные КПЛ может обогнать высшая лига Беларуси.

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В чемпионате Казахстана за 14 матчей нового сезона забито 36 мячей. Среди европейских лиг, разыгрываемых по системе «весна-осень», которые сейчас встали на паузу в связи с пандемией коронавируса, результативнее оказался чемпионат Ирландии, где за 22 матча сыгранных в рамках пяти туров был забит 51 мяч.

В чемпионате Беларуси, который остался единственным в Европе, который не был прерван, прошло два тура. В 16 матчах забито 12 голов.

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По 12 мячей зафиксировано в стартовых турах чемпионатов Грузии и Эстонии. В Грузии прошло два тура (десять матчей), а в Эстонии — один (пять игр).

Замыкает рейтинг Литва. За три матча одного тура здесь было забито восемь голов.

Отметим, что с 3 по 5 апреля пройдут матчи третьего тура чемпионата Беларуси.

Помимо вышеперечисленных лиг, разыгрываемых по системе «весна-осень», еще не начинались чемпионаты в Исландии, Латвии, Молдове, Норвегии, Финляндии, Швеции и на Фарерских островах.

Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен из-за действия на всей территории страны режима чрезвычайного положения на срок с 16 марта по 15 апреля.

После двух туров в КПЛ лидирует «Астана», у которой семь очков. По шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».

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