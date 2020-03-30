Промес нарушил карантин и поиграл в футбол с друзьями на улице
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Нападающий голландского «Аякса» Квинси Промес сыграл в футбол с друзьями на улице и нарушил условия карантина в Амстердаме.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Нападающий голландского «Аякса» Квинси Промес сыграл в футбол с друзьями на улице и нарушил условия карантина в Амстердаме.
В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором Промес вместе с игроком «Гронингема» Дайшоном Реданом и несколькими друзьями играет в футбол на уличной площадке, что нарушает правила карантина, установленные в Нидерландах
Болельщики отреагировали на видео в социальных сетях и раскритиковали действия Промеса. Позже представитель
В сезоне-2019/20 Промес провел за «Аякс» 21 матч во всех турнирах и забил 12 голов.