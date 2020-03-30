Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Промес нарушил карантин и поиграл в футбол с друзьями на улице

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Нападающий голландского «Аякса» Квинси Промес сыграл в футбол с друзьями на улице и нарушил условия карантина в Амстердаме.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано741 030 +56 378
Скончалось35 114 +3 001
Выздоровело156 838 +11 142
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:04 MSK, 30.03
Источник: AP 2020

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором Промес вместе с игроком «Гронингема» Дайшоном Реданом и несколькими друзьями играет в футбол на уличной площадке, что нарушает правила карантина, установленные в Нидерландах из-за пандемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики отреагировали на видео в социальных сетях и раскритиковали действия Промеса. Позже представитель пресс-службы «Аякса» заявил, что клуб обсудит с игроком эту ситуацию.

В сезоне-2019/20 Промес провел за «Аякс» 21 матч во всех турнирах и забил 12 голов.

Читайте также
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Врач рассказала, какие продукты смертельно опасны для иммунной системы
МОК отказался от Олимпиады-2021 весной. Убытки уже не считают
Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барселоны» на 70%
«Дима, ты, может, прикроешь рот?» Резцова ответила Губерниеву
В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом
Подруга игрока «Ювентуса»: ради нее нарушен режим самоизоляции
Нурмагомедов раскрыл свое местонахождение
Лукаку и Зинченко вышли в 1/8 финала Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь