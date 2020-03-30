Промес нарушил карантин и поиграл в футбол с друзьями на улице

Источник: AP 2020

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором Промес вместе с игроком «Гронингема» Дайшоном Реданом и несколькими друзьями играет в футбол на уличной площадке, что нарушает правила карантина, установленные в Нидерландах из-за пандемии коронавируса.

Болельщики отреагировали на видео в социальных сетях и раскритиковали действия Промеса. Позже представитель пресс-службы «Аякса» заявил, что клуб обсудит с игроком эту ситуацию.