Главный тренер «Галатасарая» излечился от коронавируса
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим излечился от коронавируса, сообщает
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим излечился от коронавируса, сообщает
Терим прошёл повторный тест на коронавирусную инфекцию, результат которого оказался отрицательным. Позже 66-летний специалист был выписан из больницы. Напомним, о заражении Терима коронавирусом стало известно 23 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек.
Терим возглавляет «Галатасарай» с 2017 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Фиорентина», «Милан», и возглавлял сборную Турции.