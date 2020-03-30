Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Галатасарая» излечился от коронавируса

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим излечился от коронавируса, сообщает пресс-служба больницы Liv Hospital Group, в которую ранее был помещён специалист.

Наверх
Источник: AFP 2020

Терим прошёл повторный тест на коронавирусную инфекцию, результат которого оказался отрицательным. Позже 66-летний специалист был выписан из больницы. Напомним, о заражении Терима коронавирусом стало известно 23 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек.

Терим возглавляет «Галатасарай» с 2017 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Фиорентина», «Милан», и возглавлял сборную Турции.

Читайте также
Галатасарай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
МОК отказался от Олимпиады-2021 весной. Убытки уже не считают
Главный позор в истории «Спартака». Катастрофа 1976 года
Как 17-летний Овечкин в одиночку обыграл США на молодежном ЧМ
АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях
Подруга игрока «Ювентуса»: ради нее нарушен режим самоизоляции
Напавшего на росгвардейца боксера отпустили домой
Калиниченко: Спартаковская секта - самая влиятельная в России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь