Защитник «Немана» Васильев: Нам следует задуматься о приостановке чемпионата Белоруссии

Источник: Спорт-Экспресс

Белорусский чемпионат остается единственным, который проводится на данный момент в Европе. Из-за этого к турниру повышенное внимание.

— Это очень хорошо чувствуется, — приводит слова Васильева «Фонтанка». — Получается, что смотреть больше нечего. Знаю, что права на трансляцию купили в России, Украине, Сербии. Даже New York Times написал про наш турнир. И это понятно. Жить совсем без спорта трудно.

На самом деле, это очень страшная вещь, потому что умирают люди. В такой ситуации нужно держаться, выполнять требования, которые выдвигает государство. Надеюсь, что в ближайшем будущем уже все это закончится, и мы спокойно сможем жить дальше. В той же Италии в день умирает по 800−900 человек. Это просто ужас.

Если во всем мире уже приостановили все спортивные турниры, нужно трижды подумать, стоит ли нам продолжать играть. Ведь можно сделать хуже. Понимаю, что в Белорусской федерации футбола есть ответственные люди, которые принимают подобные решения, но УЕФА же рекомендовал приостановить все чемпионаты. Мое мнение, что нам тоже следует задуматься об этом.