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20:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Немана» Васильев: Нам следует задуматься о приостановке чемпионата Белоруссии

Воспитанник «Зенита» и защитник «Немана» Андрей Васильев рассказал о матчах чемпионата Белоруссии в условиях пандемии коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Белорусский чемпионат остается единственным, который проводится на данный момент в Европе. Из-за этого к турниру повышенное внимание.

— Это очень хорошо чувствуется, — приводит слова Васильева «Фонтанка». — Получается, что смотреть больше нечего. Знаю, что права на трансляцию купили в России, Украине, Сербии. Даже New York Times написал про наш турнир. И это понятно. Жить совсем без спорта трудно.

На самом деле, это очень страшная вещь, потому что умирают люди. В такой ситуации нужно держаться, выполнять требования, которые выдвигает государство. Надеюсь, что в ближайшем будущем уже все это закончится, и мы спокойно сможем жить дальше. В той же Италии в день умирает по 800−900 человек. Это просто ужас.

Если во всем мире уже приостановили все спортивные турниры, нужно трижды подумать, стоит ли нам продолжать играть. Ведь можно сделать хуже. Понимаю, что в Белорусской федерации футбола есть ответственные люди, которые принимают подобные решения, но УЕФА же рекомендовал приостановить все чемпионаты. Мое мнение, что нам тоже следует задуматься об этом.

Здесь есть игроки, которые категорически против продолжения чемпионата. У меня не такая жесткая позиция, но мне некомфортно играть в таких условиях. Тем более что у нас только первый тур прошел, и мы менее болезненно перенесем приостановку, чем другие чемпионаты, где идет уже завершающая стадия.

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