Семикратный чемпион Словакии «Жилина» приступает к самоликвидации. Игроки отказались от понижения зарплат

Процедура стартует 1 апреля.

В клубе объяснили, что понесли непоправимый финансовый ущерб из-за коронавируса. Велика вероятность, что летние трансферы, которые являются для «Жилины» основной статьей доходов, не принесут ни копейки.

В клубе разослали футболистам письма с предложением сократить заработную плату, но футболисты отказались. В «Жилине» отметили, что в первую очередь позаботятся о сотрудниках с низким заработком.

Чемпионат Словакии, как и другие футбольные турниры Европы, кроме чемпионата Белоруссии, были прерваны из-за пандемии коронавируса.