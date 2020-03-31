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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: Месси сказал: Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о футболке, полученной от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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Источник: РИА "Новости"

После товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в ноябре 2017 года Глушаков поменялся футболками с форвардом гостей.

«Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждёт своего часа. Что Месси сказал? Сказал: “Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика”», — приводит слова Глушакова беседовавший с ним корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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Глушаков выступает в составе национальной команды России с 2011 года. В 2018 году из-за неудачных выступлений полузащитник потерял место в сборной, однако позже заявил, что рассчитывает вернуться в состав национальной команды.

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