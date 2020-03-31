Глушаков: Месси сказал: Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о футболке, полученной от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о футболке, полученной от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
После товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в ноябре 2017 года Глушаков поменялся футболками с форвардом гостей.
«Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждёт своего часа. Что Месси сказал? Сказал: “Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика”», — приводит слова Глушакова беседовавший с ним корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Глушаков выступает в составе национальной команды России с 2011 года. В 2018 году