Глушаков: Месси сказал: Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика

После товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в ноябре 2017 года Глушаков поменялся футболками с форвардом гостей.



«Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждёт своего часа. Что Месси сказал? Сказал: “Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика”», — приводит слова Глушакова беседовавший с ним корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.