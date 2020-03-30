Первая жертва коронавируса. Клуб, чей стадион громили фанаты «Спартака», стал банкротом

Источник: Спорт-Экспресс

Не договорились

«Жилина», один из самых известных и титулованных клубов Словакии, объявила о самоликвидации с 1 апреля. Причина — отсутствие средств, чтобы платить по счетам. В первую очередь — зарплаты игрокам. Причина понятна — пандемия коронавируса COVID-19, поставившая на бессрочную паузу весь мировой спорт.

В большом заявлении, размещенном на официальном сайте «Жилины», говорится следующее:

«Финансовая стратегия клуба основана в первую очередь на доходах от продажи игроков. Но в случае последнего крупного трансфера клуба — продаже Роберта Боженика — определенные обстоятельства заставили нас согласиться на рассрочку, поэтому мы получили пока только 1/10 часть суммы из Голландии (в январе 2020 года Боженик перешел в «Фейеноорд» за 4,6 миллиона евро. — Прим. «СЭ»). Бюджет клуба на 2020 год основан на доходах от продажи футболистов в летний трансферный период. Но сегодня весьма вероятно, что эти доходы будут равны нулю.

Большую часть расходов клуба составляют зарплаты игроков. Зная о растущих трудностях и неопределенности, клуб отправил им письмо, в котором предложил пересмотреть контракты и временно снизить размер заработной платы. В сложившейся ситуации футболисты могли бы проявить солидарность с людьми, которые их учили, тренировали и предоставили все условия для развития. Однако лидеры команды заявили, что будут вести переговоры только с главой профсоюза футболистов.

С точки зрения честности и лояльности по отношению к клубу мы считаем данное поведение неуместным и несправедливым, и в данной ситуации оно означает фактическую ликвидацию.

Погром и колхоз

«Жилина» — одна из самых известных и успешных команд в современной истории словацкого футбола. Клуб семь раз становился чемпионом страны (последний раз в 2017-м, выигрывал Кубок Словакии (2012). Российским болельщикам он в первую очередь знаком по противостоянию со «Спартаком» в групповом турнире Лиги чемпионов-2010/11. Тогда в Москве красно-белые, которых тренировал Валерий Карпин, отгрузили «Жилине» три безответных гола.

А ответный матч запомнился надолго. За два дня до этого в Москве был убит болельщик «Спартака» Егор Свиридов, который как раз собирался на выезд в Жилину. Игра была прервана уже на 4-й минуте, поскольку фанаты красно-белых закидывали поле пиротехникой — в знак памяти и протеста. Массовые акции протеста прошли в 12 городах России, в том числе в Москве на Манежной площади. Позже с фанатами общались даже занимавший тогда пост премьер-министра Владимир Путин и тогдашний министр спорта Виталий Мутко.

Год спустя в отборе к ЧЕ-2012 сборная России именно на стадионе в Жилине обыграла Словакию и де-факто обеспечила себе выход в финальный турнир, а Роман Широков выдал один из своих памятных хитов — про колхоз.

Первая ласточка

Очевидно, что «Жилина» — только первая ласточка, и в течение ближайших недель нас ждет немало подобных новостей, в том числе и из ведущих европейских лиг — в первую очередь низших дивизионов.

«Если не будет государственной помощи, половина профессиональных клубов может закрыться в ближайшие полгода», — сказал на прошлой неделе глава французской лиги Бернар Каяццо.

Президент выступающего в английском третьем дивизионе «Джиллингема» Пол Скалли заявил ITV, что денег в клубе хватит только на два, максимум на три месяца, и что будет дальше, если не возобновятся соревнования — неизвестно.