Испанцы оценили совет Лукашенко пить водку и играть в футбол во время пандемии
Испанская газета Marca посвятила первую полосу продолжающемуся во время пандемии коронавируса чемпионату Белоруссии по футболу.
Испанская газета Marca посвятила первую полосу продолжающемуся во время пандемии коронавируса чемпионату Белоруссии по футболу.
Журналисты издания обратили внимание на то, что первенство Белоруссии — единственный действующий турнир УЕФА в данный момент. В материале отмечается, что фанатам измеряют температуру при входе на стадион, а президент страны Александр Лукашенко предлагает пить водку для борьбы с заболеванием.
Испанские болельщики оценили действия белоруссов в комментариях к посту. «Водка для борьбы с вирусом — лучшее решение, без сомнения», «Хоть
Лукашенко неоднократно называл происходящее вокруг коронавируса психозом. Он призывал не паниковать, советовал «травить» вирус водкой и высказывал мнение, что всех вылечит работа в поле на тракторе. На данный момент число зараженных коронавирусной инфекцией в Белоруссии превысило 150 человек.