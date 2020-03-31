Халк и Оскар успели вернуться в Китай за 11 минут до закрытия границ

Китай, чьё руководство недавно объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране, закрыл границу для иностранцев в полночь 27 марта, чтобы избежать повторного проникновения вируса. Бразильцы, летевшие с родины, прибыли на КПП в 23:49 26 марта. После прилёта оба игрока были сразу помещены на 14-дневный карантин. При этом ряд игроков чемпионата Китая, который должен возобновиться в мае, не успели приехать в страну.