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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Халк и Оскар успели вернуться в Китай за 11 минут до закрытия границ

Бразильские игроки клуба «Шанхай СИПГ» Халк и Оскар на минувшей неделе успели вернуться в Китай, попав в страну за 11 минут до закрытия её границ, сообщает Marca.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 31.03
Источник: РИА "Новости"

Китай, чьё руководство недавно объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране, закрыл границу для иностранцев в полночь 27 марта, чтобы избежать повторного проникновения вируса. Бразильцы, летевшие с родины, прибыли на КПП в 23:49 26 марта. После прилёта оба игрока были сразу помещены на 14-дневный карантин. При этом ряд игроков чемпионата Китая, который должен возобновиться в мае, не успели приехать в страну.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

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