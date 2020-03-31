Il Messaggero: «Ювентус» может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса

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По информации источника, из-за экономических трудностей «бьяконери» вряд ли смогут продолжать выплачивать 35-летнему португальцу прежнюю зарплату после того, как сезон возобновится. По действующему контракту с «Ювентусом» Роналду зарабатывает 31 миллион евро в год. Сообщается, что один из вариантов, который рассматривает «старая синьора» — продажа футболиста. По информации издания, «Юве» готов рассматривать предложения от 70 миллионов евро.

Также, источник не исключает, что Роналду доработает нынешний контракт, который действует до конца июня 2022 года. При этом, португалец может продлить соглашение на еще один год.