Il Messaggero: «Ювентус» может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса
«Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду в связи с финансовыми проблемами итальянского клуба
«Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду в связи с финансовыми проблемами итальянского клуба
По информации источника,
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро. В сезоне-2019/20 португалец забил 25 голов и отдал 4 результативных передачи в 32 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 75 миллионов евро.