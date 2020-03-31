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12:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Il Messaggero: «Ювентус» может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса

«Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду в связи с финансовыми проблемами итальянского клуба из-за пандемии коронавируса, сообщает Il Messaggero.

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По информации источника, из-за экономических трудностей «бьяконери» вряд ли смогут продолжать выплачивать 35-летнему португальцу прежнюю зарплату после того, как сезон возобновится. По действующему контракту с «Ювентусом» Роналду зарабатывает 31 миллион евро в год. Сообщается, что один из вариантов, который рассматривает «старая синьора» — продажа футболиста. По информации издания, «Юве» готов рассматривать предложения от 70 миллионов евро.

Также, источник не исключает, что Роналду доработает нынешний контракт, который действует до конца июня 2022 года. При этом, португалец может продлить соглашение на еще один год.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро. В сезоне-2019/20 португалец забил 25 голов и отдал 4 результативных передачи в 32 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 75 миллионов евро.

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