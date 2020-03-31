Легенда сборной Турции Рюшту находится в критическом состоянии. Он заражён коронавирусом
Бывший вратарь сборной Турции Рюшту Речбер испытывает серьёзные проблемы со здоровьем после заражения коронавирусом.
Бывший вратарь сборной Турции Рюшту Речбер испытывает серьёзные проблемы со здоровьем после заражения коронавирусом.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Milliyet, в настоящее время легенда турецкого футбола находится в больнице и пребывает в критическом состоянии.
О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил в конце прошлой недели. Супругу
Рюшту занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2002) и Европы (2008). На клубном уровне