«В Белоруссии живем в замкнутом мире». Как играть в футбол во время коронавируса

Источник: Sport24

Высшая лига чемпионата Белоруссии по футболу — единственный турнир Европе, который не остановился из-за коронавируса. После второго тура чемпионата Sport24 поговорил с тренером «Энергетика-БГУ», который занимает вторую строчку в турнирной таблице, Артемом Радковым.

— Начнем с главного — как здоровье?

— У меня все хорошо. Со здоровьем все нормально. У ребят в команде тоже все хорошо.

— Какая ситуация в Минске и в Белоруссии в целом? Понятно, что карантин не объявлен, но то, что происходит по всему миру, наверняка откладывает отпечаток на привычный ритм жизни?

— Мы больше заняты работой. Живем в своем замкнутом футбольном мире. С внешним миром соприкасаемся мало. Да, карантин не введен. Но руководство страны принимает меры. А мы эти меры соблюдаем. Вокруг все более серьезно. Но у нас пока на таком уровне. Мы люди зависимые: в какие условия нас ставят, в тех условиях мы и существуем.

— На фоне новостей из Европы сами футболисты на карантин не просились? Особенно иностранцы.

— Нет, у нас спокойная обстановка. Ребята относятся с пониманием. Может быть, нам помогает тот факт, что мы изолированы: много времени проводим на стадионе. У ребят почти нет свободного времени. Мы проводим большую часть дня в своем коллективе. Так что у нас в команде таких предложений никто не выдвигал.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-JxjK8nKN_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК «Энергетик-БГУ» (@energetik_minsk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-25T10:08:49+00:00">25 Мар 2020 в 3:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В команде какие-то дополнительные меры безопасности приняли?

— Мы соблюдаем все рекомендации. Все относятся с пониманием, потому что это наша работа. И пока другие меры не будут приняты, мы вынуждены быть в той ситуации, которая существует сегодня.

— Чемпионат Белоруссии сейчас — главная лига Европы. Уже успели это осознать?

— На это особо внимания не обращаем. На нас это никак не отражается. Мы как готовились к играм, так и готовимся. Как работали, так и работаем. Наверное, в СМИ есть повышенный интерес, потому что больше нечего освещать. Но на нашей работе это никак не отражается.

— В команде разговариваете на эту тему? Все-таки, без преувеличения, вас смотрит весь мир. В том числе главные тренеры и скауты.

— В шуточной форме все это, конечно же, обсуждается. Это просто повод, чтобы разрядить обстановку. Ребята сами все прекрасно понимают. В этой ситуации, как и в любой другой, все зависит только от них — как они себя сами будут проявлять.

— Для «Энергетика-БГУ» сезон начался отлично — две победы в двух турах. С чем связываете такое преображение, учитывая, что в прошлый чемпионат вы закончили недалеко от зоны вылета.

— Ребята уже провели год в Высшей лиге, какой-то опыт получили. В прошлом году мы были самой молодой командой. Да, где-то опыта не хватило. Но ребята у нас талантливые, способные. И они получили опыт, который помогает им сейчас выступать более успешно в плане результатов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-Rll9-ncQ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-Rll9-ncQ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-Rll9-ncQ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК «Энергетик-БГУ» (@energetik_minsk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-28T10:58:16+00:00">28 Мар 2020 в 3:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Зимой ваша команда лишилась лидера — Ильи Шкурина. Продолжаете следить за ним в ЦСКА?

— Конечно. Приятно, что парень сделал шаг вперед и перешел в лигу более высокого уровня, в команду, которая ставит большие задачи в этой лиге. Мы все — и футболисты, и тренеры — следим за Ильей и желаем ему успехов в новом клубе. Но сейчас, правда, не за чем следить, потому что, к сожалению, в Премьер-лиге пауза.

— Пока Гончаренко ему, кажется, не очень доверяет. Чуть больше 70 минут в трех матчах. Чего, на ваш взгляд, ему не хватает?

— К сожалению, мне не удалось видеть все эти матчи целиком. Но думаю, что все идет своим чередом. Он молодой талантливый игрок, у которого хорошие перспективы в РПЛ. Ему нужно время. Есть разница в уровне между чемпионатом Белоруссии и Премьер-лигой России. Новый коллектив, новые требования. Ему нужно время на адаптацию. Но шаг за шагом он двигается вперед. Думаю, что он начнет проявлять себя более ярко уже в ближайшее время.

— На замену Шкурину в «Энергетик-БГУ» пришел Жасур Яхшибоев. После его дубля в ворота БАТЭ о нем стали говорить все. Он может пойти по прошлогоднему пути Шкурина и стать лучшим бомбардиром?

— Конечно, парень очень одаренный. Яркий игрок. Но он пока находится в начале пути. По одной игре сложно судить. Хотя на тренерский штаб он производит очень приятное впечатление. Мы довольны, что у нас в команде есть такой футболист. Но какие-то выводы можно будет делать позже. Я надеюсь, он и сам хочет сделать шаг вперед. А мы хотим помочь ему в этом. Верим, что у него получится. По крайней мере, все предпосылки для этого у него есть.

— Сейчас он находится в аренде. Сохранить его в команде шансы есть?

— Точно не могу сказать. Трансферные вопросы решает руководство клуба. Мы работаем с ребятами на футбольном поле. Если он будет развиваться достаточно быстро, перерастет уровень и команды, и лиги, никто не будет создавать ему препятствия для дальнейшего развития. Мы тоже хотим, чтобы наши футболисты прибавляли и переходили в более сильные клубы.

— Следующие несколько недель Высшая лига совершенно точно будет оставаться главным турниром в Европе. Так что дайте совет, за кем в вашей команде стоит следить пристально, помимо Жасура?

— У нас достаточно много перспективных ребят. И белорусов, и легионеров. Например, Евгений Юдчиц и Алексей Носко — наш капитан. Думаю, парень может сделать хороший шаг вперед после этого сезона. В целом у нас молодая команда. Многие могут заявить о себе ярко в этом сезоне. Так, как это сделали некоторые ребята в прошлом году, после чего ушли в другие клубы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-JxxBNnrgn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-JxxBNnrgn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-JxxBNnrgn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК «Энергетик-БГУ» (@energetik_minsk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-25T10:10:42+00:00">25 Мар 2020 в 3:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Все прошлогодние лидеры начали чемпионат не лучшим образом. У БАТЭ и минского «Динамо» — по два поражения. «Шахтер» в первом туре проиграл. Брест не выиграл дома у «Смолевичей». С чем, на ваш взгляд, связана такая пробуксовка?

— Всего лишь два тура позади. В стартовых турах у всех команд сильная мотивация. Особенно у новичков лиги и команд, которые не обладают большим бюджетом. Они всегда настраиваются на матчи с лидерами. Плюс все лидеры играли кубковые матчи. Возможно, это тоже повлияло и помогло соперникам по чемпионату изучить их и лучше подготовиться. Думаю, здесь комплекс причин. Но два тура — это очень маленький отрезок, чтобы делать какие-то выводы. Все еще впереди.

— У «Энергетика-БГУ» есть какая-то четкая задача на нынешний сезон?

— Главная задача — показывать зрелищный футбол, который будет приносить результат и который поможет ребятам развиваться. У нас команда молодая, упор делается на молодых футболистов. Мы хотим помочь им сделать шаг вперед в карьере. Если получится параллельно решать какие-то турнирные задачи, все будут рады. Мы понимаем, что, чем успешнее будет выступать команда, тем дальше ребята шагнут. Мы, конечно, думаем о каких-то местах. Но в первую очередь мы думаем о качестве игры, чтобы футболисты прогрессировали.

— До приостановки чемпионата за РПЛ следили? Помимо матчей ЦСКА.

— Когда есть время и возможность, стараюсь смотреть матчи больших клубов. Но какой-то цельной картины о лиге у меня нет. В основном урывками получается следить.

— Симпатизируете кому-нибудь?

— ЦСКА. Нравится игра команды. И в тренерском штабе есть люди, с которыми даже удалось немного поиграть и под руководством которых долгое время выступал. И мне нравится, как играет ЦСКА. «Ростову» симпатизирую. Особенно их изменениям в сторону атаки. Нравится, как развивается команда в футбольном плане. «Зенит», конечно — лидер. В какой-то степени «Уфа» даже нравится.

— «Уфу» в России обычно, наоборот, критикуют, называя их игру антифутболом.

— Возможно. Но учитывая условия, в которых клуб находится, и работу, которую они проделывают, они вызывают симпатию. Имея не самые большие возможности, они показывают достаточно стабильный результат и дают дорогу молодым футболистам. Это один из немногих клубов, который дал возможность большому количеству ребят сделать шаг вперед. Зинченко — самый яркий пример. Но есть и другие. Понятно, что болельщики любят красивую игру. Но есть и другая сторона футбола. «Уфа» выполняет очень важную миссию в российском футболе. Они помогают парням, которые, возможно, не имели бы шанса играть в больших клубах, дают им игровую практику и помогают развиваться. «Уфа» занимает свою нишу. И делает это успешно.

— Примерно такую же нишу «Энергетик-БГУ» занимает в Высшей лиге?

— В целом да. Философия очень похожа. Мы хотим помогать ребятам. Есть два пути — хорошего футболиста можно либо приобрести, либо попытаться вырастить. Если есть деньги, нужно приобретать. Если денег не очень много, почему бы не попробовать сделать их самому?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-P4zVtH1dC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-P4zVtH1dC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-P4zVtH1dC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФК «Энергетик-БГУ» (@energetik_minsk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-27T19:07:38+00:00">27 Мар 2020 в 12:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.