«В Белоруссии живем в замкнутом мире». Как играть в футбол во время коронавируса
Рассказывает тренер «Энергетика-БГУ» Артем Радьков.
Рассказывает тренер «Энергетика-БГУ» Артем Радьков.
Высшая лига чемпионата Белоруссии по футболу — единственный турнир Европе, который не остановился
— Начнем с главного — как здоровье?
— У меня все хорошо. Со здоровьем все нормально. У ребят в команде тоже все хорошо.
— Какая ситуация в Минске и в Белоруссии в целом? Понятно, что карантин не объявлен, но то, что происходит по всему миру, наверняка откладывает отпечаток на привычный ритм жизни?
— Мы больше заняты работой. Живем в своем замкнутом футбольном мире. С внешним миром соприкасаемся мало. Да, карантин не введен. Но руководство страны принимает меры. А мы эти меры соблюдаем. Вокруг все более серьезно. Но у нас пока на таком уровне. Мы люди зависимые: в какие условия нас ставят, в тех условиях мы и существуем.
— На фоне новостей из Европы сами футболисты на карантин не просились? Особенно иностранцы.
— Нет, у нас спокойная обстановка. Ребята относятся с пониманием. Может быть, нам помогает тот факт, что мы изолированы: много времени проводим на стадионе. У ребят почти нет свободного времени. Мы проводим большую часть дня в своем коллективе. Так что у нас в команде таких предложений никто не выдвигал.
— В команде
— Мы соблюдаем все рекомендации. Все относятся с пониманием, потому что это наша работа. И пока другие меры не будут приняты, мы вынуждены быть в той ситуации, которая существует сегодня.
— Чемпионат Белоруссии сейчас — главная лига Европы. Уже успели это осознать?
— На это особо внимания не обращаем. На нас это никак не отражается. Мы как готовились к играм, так и готовимся. Как работали, так и работаем. Наверное, в СМИ есть повышенный интерес, потому что больше нечего освещать. Но на нашей работе это никак не отражается.
— В команде разговариваете на эту тему?
— В шуточной форме все это, конечно же, обсуждается. Это просто повод, чтобы разрядить обстановку. Ребята сами все прекрасно понимают. В этой ситуации, как и в любой другой, все зависит только от них — как они себя сами будут проявлять.
— Для «Энергетика-БГУ» сезон начался отлично — две победы в двух турах. С чем связываете такое преображение, учитывая, что в прошлый чемпионат вы закончили недалеко от зоны вылета.
— Ребята уже провели год в Высшей лиге,
— Зимой ваша команда лишилась лидера — Ильи Шкурина. Продолжаете следить за ним в ЦСКА?
— Конечно. Приятно, что парень сделал шаг вперед и перешел в лигу более высокого уровня, в команду, которая ставит большие задачи в этой лиге. Мы все — и футболисты, и тренеры — следим за Ильей и желаем ему успехов в новом клубе. Но сейчас, правда, не за чем следить, потому что, к сожалению, в
— Пока Гончаренко ему, кажется, не очень доверяет. Чуть больше 70 минут в трех матчах. Чего, на ваш взгляд, ему не хватает?
— К сожалению, мне не удалось видеть все эти матчи целиком. Но думаю, что все идет своим чередом. Он молодой талантливый игрок, у которого хорошие перспективы в РПЛ. Ему нужно время. Есть разница в уровне между чемпионатом Белоруссии и
— На замену Шкурину в «Энергетик-БГУ» пришел Жасур Яхшибоев. После его дубля в ворота БАТЭ о нем стали говорить все. Он может пойти по прошлогоднему пути Шкурина и стать лучшим бомбардиром?
— Конечно, парень очень одаренный. Яркий игрок. Но он пока находится в начале пути. По одной игре сложно судить. Хотя на тренерский штаб он производит очень приятное впечатление. Мы довольны, что у нас в команде есть такой футболист. Но
— Сейчас он находится в аренде. Сохранить его в команде шансы есть?
— Точно не могу сказать. Трансферные вопросы решает руководство клуба. Мы работаем с ребятами на футбольном поле. Если он будет развиваться достаточно быстро, перерастет уровень и команды, и лиги, никто не будет создавать ему препятствия для дальнейшего развития. Мы тоже хотим, чтобы наши футболисты прибавляли и переходили в более сильные клубы.
— Следующие несколько недель Высшая лига совершенно точно будет оставаться главным турниром в Европе. Так что дайте совет, за кем в вашей команде стоит следить пристально, помимо Жасура?
— У нас достаточно много перспективных ребят. И белорусов, и легионеров. Например, Евгений Юдчиц и Алексей Носко — наш капитан. Думаю, парень может сделать хороший шаг вперед после этого сезона. В целом у нас молодая команда. Многие могут заявить о себе ярко в этом сезоне. Так, как это сделали некоторые ребята в прошлом году, после чего ушли в другие клубы.
— Все прошлогодние лидеры начали чемпионат не лучшим образом. У БАТЭ и минского «Динамо» — по два поражения. «Шахтер» в первом туре проиграл. Брест не выиграл дома у «Смолевичей». С чем, на ваш взгляд, связана такая пробуксовка?
— Всего лишь два тура позади. В стартовых турах у всех команд сильная мотивация. Особенно у новичков лиги и команд, которые не обладают большим бюджетом. Они всегда настраиваются на матчи с лидерами. Плюс все лидеры играли кубковые матчи. Возможно, это тоже повлияло и помогло соперникам по чемпионату изучить их и лучше подготовиться. Думаю, здесь комплекс причин. Но два тура — это очень маленький отрезок, чтобы делать
— У «Энергетика-БГУ» есть
— Главная задача — показывать зрелищный футбол, который будет приносить результат и который поможет ребятам развиваться. У нас команда молодая, упор делается на молодых футболистов. Мы хотим помочь им сделать шаг вперед в карьере. Если получится параллельно решать
— До приостановки чемпионата за РПЛ следили? Помимо матчей ЦСКА.
— Когда есть время и возможность, стараюсь смотреть матчи больших клубов. Но
— Симпатизируете
— ЦСКА. Нравится игра команды. И в тренерском штабе есть люди, с которыми даже удалось немного поиграть и под руководством которых долгое время выступал. И мне нравится, как играет ЦСКА. «Ростову» симпатизирую. Особенно их изменениям в сторону атаки. Нравится, как развивается команда в футбольном плане. «Зенит», конечно — лидер. В
— «Уфу» в России обычно, наоборот, критикуют, называя их игру антифутболом.
— Возможно. Но учитывая условия, в которых клуб находится, и работу, которую они проделывают, они вызывают симпатию. Имея не самые большие возможности, они показывают достаточно стабильный результат и дают дорогу молодым футболистам. Это один из немногих клубов, который дал возможность большому количеству ребят сделать шаг вперед. Зинченко — самый яркий пример. Но есть и другие. Понятно, что болельщики любят красивую игру. Но есть и другая сторона футбола. «Уфа» выполняет очень важную миссию в российском футболе. Они помогают парням, которые, возможно, не имели бы шанса играть в больших клубах, дают им игровую практику и помогают развиваться. «Уфа» занимает свою нишу. И делает это успешно.
— Примерно такую же нишу «Энергетик-БГУ» занимает в Высшей лиге?
— В целом да. Философия очень похожа. Мы хотим помогать ребятам. Есть два пути — хорошего футболиста можно либо приобрести, либо попытаться вырастить. Если есть деньги, нужно приобретать. Если денег не очень много, почему бы не попробовать сделать их самому?
— Сейчас во всей Европе решают, что делать с остатком сезона — доигрывать, обнулять результаты или досрочно назначать чемпиона. Как бы вы поступили, будь у вас такая возможность?
— Наверное, нужно доиграть чемпионат. При условии что это будет безопасно для болельщиков и футболистов. Понятно, что футбол — это бизнес. Но это еще и часть жизни многих людей. Сейчас непростое время. Коронавирус стал глобальным явлением. Я читал, что в Англии хотят поместить команды