Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

За отмену сезона выступают четыре аутсайдера АПЛ. Все топ-клубы — против

Стали известны подробности разногласий между представителями английской Премьер-лиги относительно судьбы оставшейся части нынешнего сезона.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Как сообщает The Independent, за полную отмену розыгрыша выступают лишь четыре клуба из нижней части турнирной таблицы. По мнению их руководителей, суммы, которые будут выплачены им по итогам сезона, в любом случае будут превышать деньги, которые придётся вернуть транслирующим матчи компаниям за отмену оставшихся туров.

В свою очередь против идеи об отмене оставшейся части сезона выступают все клубы из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи нынешнего сезона английского чемпионата могут быть доиграны летом в изолированных лагерях.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
«Очень стыдно»: игрок АПЛ нарушил карантин и устроил ДТП
Источник: Матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая
Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона
«Ювентус» может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса
Роковой удар: красотка из UFC, оказавшаяся на грани увольнения
Губерниев - о Резцовой: Золото все липовое, на допинге
На AliExpress рухнули цены. Последний день глобальной распродажи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь