За отмену сезона выступают четыре аутсайдера АПЛ. Все топ-клубы — против

Как сообщает The Independent, за полную отмену розыгрыша выступают лишь четыре клуба из нижней части турнирной таблицы. По мнению их руководителей, суммы, которые будут выплачены им по итогам сезона, в любом случае будут превышать деньги, которые придётся вернуть транслирующим матчи компаниям за отмену оставшихся туров.



В свою очередь против идеи об отмене оставшейся части сезона выступают все клубы из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги.



Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи нынешнего сезона английского чемпионата могут быть доиграны летом в изолированных лагерях.