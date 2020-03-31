Казахстанская премьер-лига может лишиться 11 туров из-за коронавируса

Источник: Reuters

1 апреля Айтхожин примет участие в видеоконференции УЕФА по ситуации с коронавирусом.

«КФФ и ПФЛК на этой видеоконференции готовы предоставить УЕФА несколько проработанных вариантов дальнейшего проведения чемпионата среди команд премьер-лиги. Один из них — игра в два круга. Также есть и другие варианты на случай, если режим чрезвычайного положения будет продлен на долгий срок.

Будут затронуты другие вопросы, среди которых переносы официальных и товарищеских игр как на уровне клубов, так и сборных, — заявил он.

Отметим, в премьер-лиге принимает участие 12 клубов. Чемпионат проходит в три круга по 11 туров в каждом. На данный момент в КПЛ сыграны два тура и два перенесенных матча 18-го и 21-го туров.