Казахстанская премьер-лига может лишиться 11 туров из-за коронавируса
Казахстанская федерация футбола (КФФ) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) готовы предложить УЕФА варианты проведения игр
Казахстанская федерация футбола (КФФ) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) готовы предложить УЕФА варианты проведения игр
1 апреля Айтхожин примет участие в видеоконференции УЕФА по ситуации с коронавирусом.
«КФФ и ПФЛК на этой видеоконференции готовы предоставить УЕФА несколько проработанных вариантов дальнейшего проведения чемпионата среди команд
Будут затронуты другие вопросы, среди которых переносы официальных и товарищеских игр как на уровне клубов, так и сборных, — заявил он.
Отметим, в
КПЛ приостановлена