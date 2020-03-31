Приостановка чемпионата Германии по футболу продлена до 30 апреля

Источник: AFP 2020

Решение было принято во вторник по итогам заседания лиги, которое впервые прошло в формате видеоконференции. Также было объявлено, что следующее собрание будет проведено 17 апреля.

Решение о приостановке футбольных соревнований принято в связи с ситуацией с коронавирусом. Чемпионат Германии был прерван 16 марта, изначально планировалось, что матчи будут возобновлены 2 апреля. В высшем дивизионе пауза началась после 25-го тура, по итогам которого турнирную таблицу возглавляет мюнхенская «Бавария». Во второй бундеслиге лидирует «Арминия» из Билефельда.

В Германии зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 500 человек умерли, свыше 16 тыс. человек выздоровели.