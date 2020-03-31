DM: Мэр Лондона попросил футбольные клубы помочь в борьбе с коронавирусом

Источник: AP 2020

По информации издания, Хан отправил письма в «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Уотфорд». Мэр Лондона попросил привлечь медицинских работников футбольных клубов к работе в учреждениях Национальной службы здравоохранения (NHS), где есть нехватка кадров. Кроме того, запрошено оборудование тренировочных баз команд, которое может быть полезно для полевых госпиталей. Также мэр попросил руководство лондонских клубов предоставить жилье для сотрудников NHS на время борьбы с коронавирусом.

Чемпионат Англии 13 марта был приостановлен из-за ситуации с коронавирусом. Изначально предполагалось, что сезон будет возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся раньше 30 апреля.