Экс-хавбек «Астаны» и молодежной сборной Казахстана с опытом игры в Европе нашел новый клуб
Полузащитники Сабырхан Ибраев и Ринат Хайруллин стали игроками «Махтаарала», выступающего в первой лиге, сообщает KazFootball.kz.
Полузащитники Сабырхан Ибраев и Ринат Хайруллин стали игроками «Махтаарала», выступающего в первой лиге, сообщает KazFootball.kz.
За клуб из
Также в его карьере были «Иртыш», «Тобол», «Кайрат», «Кайсар», «Астана-1964», «Кызыл-Жар СК» и «Восток». С 2008 по 2009 Ибраев провел пять матчей за сборную Казахстана.
26-летний Хайруллин в прошлом сезоне выступал за «Каспий», которому помог выйти в
Отметим, что в прошлом сезоне «Махтаарал» занял шестое место из 14 клубов. Сезон первой лиги должен был начаться 14 апреля, но отложен