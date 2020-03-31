Экс-хавбек «Астаны» и молодежной сборной Казахстана с опытом игры в Европе нашел новый клуб

За клуб из Южно-Казахстанской Ибраев уже выступал в 2017 году. В прошлом сезоне 32-летний хавбек провел три матча в КПЛ за «Жетысу».

Также в его карьере были «Иртыш», «Тобол», «Кайрат», «Кайсар», «Астана-1964», «Кызыл-Жар СК» и «Восток». С 2008 по 2009 Ибраев провел пять матчей за сборную Казахстана.

26-летний Хайруллин в прошлом сезоне выступал за «Каспий», которому помог выйти в премьер-лигу. Карьеру воспитанник столичного футбола начинал в «Астане», где провел один матч в главной. Затем экс-хавбек юношеских (до 17 и до 19 лет) и молодежной сборных Казахстана выступал за «Астану-1964», латвийский «Спартак» из Юрмалы, черногорское «Единство» и «Шахтер».