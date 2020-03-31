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21:13 (мск), источник: Газета.Ру

«Интер» понизит сумму отступных за свою звезду из-за коронавируса

«Интер» намерен снизить сумму отступных в контракте аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса с €111 млн до €80 млн.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 31.03
Источник: AP 2020

Как информирует Calciomercato, данное решение было связано с пандемией коронавируса и последовавшим за ней финансовым кризисом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руководство «нерадзурри» испугалось, что за игрока больше €100 млн попросту никто не захочет платить.

Стоит отметить, что в приобретении Лаутаро заинтересованы «Реал» и «Барселона».

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