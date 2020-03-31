«Интер» понизит сумму отступных за свою звезду из-за коронавируса
«Интер» намерен снизить сумму отступных в контракте аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса с €111 млн до €80 млн.
«Интер» намерен снизить сумму отступных в контракте аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса с €111 млн до €80 млн.
Как информирует Calciomercato, данное решение было связано с пандемией коронавируса и последовавшим за ней финансовым кризисом.
Руководство «нерадзурри» испугалось, что за игрока больше €100 млн попросту никто не захочет платить.
Стоит отметить, что в приобретении Лаутаро заинтересованы «Реал» и «Барселона».