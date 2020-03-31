Генсек Альянса футболистов Казахстана прокомментировал решение «Иртыша» сократить зарплаты игрокам

— Было ли к вам обращение от футболистов в связи со сложившейся ситуацией?

— Как таковых обращений не происходило. Было пару звонков. Первый был из «Иртыша», когда ситуация только начиналась и был введен режим чрезвычайного положения. Игрок не представился, насколько я понимаю, возможно, побоявшись последствий. Я попросил его зачитать данный пункт. Он сказал, что в контракте написано, что в случае не зависящей от воли работника и работодателя, он (работник) получает минимальную заработную плату. Это то, о чем договорились стороны. Игрок может не до конца понимал, может, их агенты не доработали, вопрос в другом, то, что есть в контракте, то там и прописано.

В свое время ПФЛК разработала типовые контракты для игроков, которые предусматривают выплату заработной платы в том числе и когда нет вины и работника, и работодателя в невыполнении обязательств, в том числе и этот случай подпадал.

— То есть согласно законодательства все верно?

— У некоторых игроков прописана и 50-ти, и стопроцентная зарплата в таких случаях, то есть — как договорятся. Но в данном случае минимальная заработная плата 42 500 тенге. Это по закону так, поэтому данная сумма и предусмотрена. То есть если бы было написано, что вообще ничего не будут платить, то обязаны были бы все равно обеспечить эту сумму. Это простой, возникший не по вине работника и работодателя. На государственном уровне был введен режим чрезвычайного положения и, основываясь на этом, можно вводить режим простоя. Но на тот момент простоя в «Иртыше» не было, тренировки шли, часть трудовых обязанностей и функций исполнялись и речи о простое быть не могло.

— Взаимодействуете ли вы с игроками, чьи интересы представляют агенты?

— Отношения «игрок-агент» строятся в основном вокруг трудоустройства. В дальнейшем идут моменты, связанные с общим представлением прав футболистов, не только когда нарушен контракт. Мы говорим об общих правах, таких, например, как, продолжительность трудового отпуска. И в каких-то моментах профсоюз не отказывается представлять игроков в частных интересах. Иногда проще обратиться в профсоюз.

Мы только начинаем. По нашему уставу в состав организации могут войти не только казахстанские игроки, но и футболисты из других стран. Для нас ключевым является регистрация игрока в ПФЛК. Сейчас в нашем составе 19 членов, возглавляет альянс Серикжан Мужиков.