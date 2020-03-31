ФИФА приготовила огромные деньги на спасение футбола

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Согласно последнему отчету, ФИФА располагает резервом в размере 2,74 миллиарда долларов. Часть этой суммы федерация готова выделить в фонд, который будет управляться независимо от руководства самой организации. Помощь ФИФА будет предоставляться клубам, пострадавшим от кризиса, вызванного коронавирусом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пойти на такой шаг ФИФА заставили случаи, произошедшие в течение последней недели. Сначала Уругвайская федерация футбола уволила 400 сотрудников из-за приостановления сезона. Позднее стало известно, что титулованный словацкий клуб «Жилина» прекратит свое существование.