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21:08 (мск), источник: Lenta.Ru

ФИФА приготовила огромные деньги на спасение футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует создать специальный денежный фонд помощи лигам и клубам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за коронавируса. По информации The New York Times, организация приготовила «огромные деньги» на спасение футбольной индустрии.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 31.03
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Согласно последнему отчету, ФИФА располагает резервом в размере 2,74 миллиарда долларов. Часть этой суммы федерация готова выделить в фонд, который будет управляться независимо от руководства самой организации. Помощь ФИФА будет предоставляться клубам, пострадавшим от кризиса, вызванного коронавирусом.

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Пойти на такой шаг ФИФА заставили случаи, произошедшие в течение последней недели. Сначала Уругвайская федерация футбола уволила 400 сотрудников из-за приостановления сезона. Позднее стало известно, что титулованный словацкий клуб «Жилина» прекратит свое существование.

Из-за распространения коронавируса практически все футбольные турниры прерваны. В связи с вынужденной паузой футболисты массово отказываются от части зарплат, чтобы помочь свои клубам. Так, известно, что игроки немецких команд, в том числе «Баварии», согласились на понижение зарплат. На 70 процентов свои доходы согласились сократить игроки «Барселоны».

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14:18 (мск)© Ньюстюб
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