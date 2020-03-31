ФИФА приготовила огромные деньги на спасение футбола
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует создать специальный денежный фонд помощи лигам и клубам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует создать специальный денежный фонд помощи лигам и клубам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации
Согласно последнему отчету, ФИФА располагает резервом в размере 2,74 миллиарда долларов. Часть этой суммы федерация готова выделить в фонд, который будет управляться независимо от руководства самой организации. Помощь ФИФА будет предоставляться клубам, пострадавшим от кризиса, вызванного коронавирусом.
Пойти на такой шаг ФИФА заставили случаи, произошедшие в течение последней недели. Сначала Уругвайская федерация футбола уволила 400 сотрудников