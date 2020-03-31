Родриго из «Реала» — лучший молодой игрок мира. В топ-10 пять игроков из Ла Лиги
Давайте хоть немного о футболе.
Давайте хоть немного о футболе.
Ну, а что делать, если болезнь — главная тема дня. Во всем мире. В любой профессии.
И все же надо хоть иногда говорить чисто о футболе. Нет, это текст не про чемпионат Белоруссии. А про лучших молодых игроков мира. Официальные премии сейчас не вручаются — речь не про Golden Boy. Но Goal.com — очень известный спортивный сайт, авторитетное СМИ, так что награда — достойная.
Итак, Goal выбрал лучших молодых игроков мира. Вот топ-10.
1. Родриго, «Реал»
2. Ансу Фати, «Барселона»
3. Мейсон Гринвуд, «МЮ»
4. Рейньер, «Реал»
5. Эдуардо Камавинга, «Ренн»
6. Габриэль Мартинелли, «Арсенал»
7. Ли Кан Ин, «Валенсия»
8. Мохаммед Ихаттарен, ПСВ
9. Такефусе Кубо, «Реал»
10. Райан Гравенберх, «Аякс».