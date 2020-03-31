Родриго из «Реала» — лучший молодой игрок мира. В топ-10 пять игроков из Ла Лиги

Источник: Reuters

Из-за коронавируса почти все материалы в спортивных СМИ одинаковые. Какой-то спортсмен нарушил условия карантина, другой пожертвовал деньги на борьбу с заразой, третий — поучаствовал в благотворительный акции. Ну, а кто-то, к сожалению, заразился. В общем, один сплошной коронавирус — даже на Sport24.

Ну, а что делать, если болезнь — главная тема дня. Во всем мире. В любой профессии.

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И все же надо хоть иногда говорить чисто о футболе. Нет, это текст не про чемпионат Белоруссии. А про лучших молодых игроков мира. Официальные премии сейчас не вручаются — речь не про Golden Boy. Но Goal.com — очень известный спортивный сайт, авторитетное СМИ, так что награда — достойная.

Итак, Goal выбрал лучших молодых игроков мира. Вот топ-10.

1. Родриго, «Реал»

2. Ансу Фати, «Барселона»

3. Мейсон Гринвуд, «МЮ»

4. Рейньер, «Реал»

5. Эдуардо Камавинга, «Ренн»

6. Габриэль Мартинелли, «Арсенал»

7. Ли Кан Ин, «Валенсия»

8. Мохаммед Ихаттарен, ПСВ

9. Такефусе Кубо, «Реал»

10. Райан Гравенберх, «Аякс».

Важный момент — «молодым» в рейтинге считается игрок, родившийся после 1 января 2001 года. Поэтому некоторые топовые янгстеры в список не попали. Скажем, разрывающий мировой футбол страйкер «Боруссии» Эрлинг Холанд — слишком «старый» для списка. Он родился 21 июля 2000-го года. Только по этой причине его здесь нет.

Первый в списке — Родриго Гоэс из «Реала». Человек, от которого ждали игры за основу через пару лет, уже сейчас на крутом счету в Мадриде. Понятно, что у Родриго, как ни странно прозвучит для «Реала», не такая уж дикая конкуренция на фланге нападения. Азар часто травмирован, Бэйл Зидану не очень интересен, а Винисиуса его соотечественник стабильнее. Родриго успел стать самым молодым автором хет-трика в Лиге чемпионов — бразилец отгрузил трешку «Галатасараю» (6:0). Да, в 12 матчах в Ла Лиге у Родриго только 2 гола — статистика не топовая, но 19-летний бразилец уже сейчас играет на очень приличном уровне за топ-клуб. А уж через пару лет…

Второе место — тоже у сотрудника чемпионата Испании. Анссумане Фати — 17 лет, и это здесь ключевой фактор. В таком раннем возрасте тинейджер уже играет в главной команде «Барсы» и уже забил пять мячей. Фати очень ярко стартанул, сразу очаровал болельщиков и даже Лионеля Месси. Но все же пока Анссумане — явно не готовый продукт для «Барселоны». С выздоровлением Суареса, Дембеле и покупкой новичков Фати вряд ли найдется место в обойме. И все же, в 17 забивать на «Камп Ноу» — уже голливудская история.

Третий — Мейсон Гринвуд из «МЮ». Редкий пример, когда супер-страйкер на юношеском уровне и во взрослом футболе хорош. У 18-летнего парня 5 голов в АПЛ и столько же — в Лиге Европы. Так что финишинг Гринвуда стабилен и на европейских полях. Наконец-то «Юнайтед» может получить сильного страйкера. Бесплатно.

Всего в топ-10 — аж пять представителей Ла Лиги. Помимо Родриго и Фати, это еще один игрок «Реала» Рейньер («новый Кака»), Ли Кан из «Валенсии» (конкурент Дениса Черышева) и Такефусе Кубо — японец, прошедший школу «Ла Масии», а потом ушедший из «Барсы» в «Реал»… Сейчас он играет за «Мальорку» на правах аренды. В общем, помойте руки и изучайте лучших молодых игроков мира. Жаль только, что пока они все не играют в футбол.