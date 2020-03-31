Пауза в футбольных турнирах в Нидерландах продлена до 28 апреля

Источник: AP 2020

Как отмечается, решение продлить перерыв в сезоне, вызванный пандемией коронавируса, было принято во вторник в соответствии с указом правительства страны. Ранее чемпионат Нидерландов был приостановлен до 6 апреля.

Также сообщается, что если турниры возобновятся в конце апреля, матчи голландских лиг будут проходить при пустых трибунах по меньшей мере до 1 июня.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время зафиксировано почти 755 тысяч случаев заражения инфекцией, более 36,5 тысячи человек скончались.