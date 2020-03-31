Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
31 марта, источник: Спорт РИА Новости

Пауза в футбольных турнирах в Нидерландах продлена до 28 апреля

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Чемпионат Нидерландов по футболу не будет возобновлен до 28 апреля, сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Наверх
Источник: AP 2020

Как отмечается, решение продлить перерыв в сезоне, вызванный пандемией коронавируса, было принято во вторник в соответствии с указом правительства страны. Ранее чемпионат Нидерландов был приостановлен до 6 апреля.

Также сообщается, что если турниры возобновятся в конце апреля, матчи голландских лиг будут проходить при пустых трибунах по меньшей мере до 1 июня.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время зафиксировано почти 755 тысяч случаев заражения инфекцией, более 36,5 тысячи человек скончались.

В Нидерландах, по данным ВОЗ, зафиксировано более 11,7 тысячи случаев заражения, 864 — смертельные.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Фигуристы-беглецы: история Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 31 марта
«Рот закрой», «Все золото на допинге». Губерниев против Резцовой
Россиянин - второй в рейтинге вратарей по мнению игроков НХЛ
Футболист «Реала» — лучший молодой игрок мира
Жена Малкина: Паспорт США был необходимостью. Женя — патриот
Чемпион ОИ предложил всем оскорбленным пойти против Губерниева
«Торонто» заинтересован в российском хоккеисте СКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь