Пауза в футбольных турнирах в Нидерландах продлена до 28 апреля
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Чемпионат Нидерландов по футболу не будет возобновлен до 28 апреля, сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Чемпионат Нидерландов по футболу не будет возобновлен до 28 апреля, сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
Как отмечается, решение продлить перерыв в сезоне, вызванный пандемией коронавируса, было принято во вторник в соответствии с указом правительства страны. Ранее чемпионат Нидерландов был приостановлен до 6 апреля.
Также сообщается, что если турниры возобновятся в конце апреля, матчи голландских лиг будут проходить при пустых трибунах по меньшей мере до 1 июня.
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В настоящее время зафиксировано почти 755 тысяч случаев заражения инфекцией, более 36,5 тысячи человек скончались.
В Нидерландах, по данным ВОЗ, зафиксировано более 11,7 тысячи случаев заражения, 864 — смертельные.