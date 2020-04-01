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09:28 (мск), источник: Sport24

Месси назвал 15 восходящих звезд мирового футбола

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил список из 15 молодых футболистов, которых считает восходящими звездами мирового футбола.

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Каждому игроку аргентинец дал краткий комментарий. Выбор форварда привел портал Give me Sport.

Отметим, что в списке Месси не оказалось нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который стал открытием текущего сезона.

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — защитник, который здорово ходит в атаку. За ним будущее.

Кристиан Пулишич («Челси») — у него отличный баланс и ловкость.

Мейсон Маунт («Челси») — судя по тому, что я видел, он способен стать одним из лучших.

Фил Фоден («Манчестер Сити») — он будет делать удивительные вещи в игре. Огромный талант.

Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — его способность проходить на дриблинге защитников впечатляет.

Лука Йович («Реал») — волшебный игрок, который делает невозможное возможным.

Кай Хаверц («Байер») — его самообладание у чужих ворот впечатляет, учитывая возраст.

Эдер Милитао («Реал») — феноменальный талант, неистовый конкурент.

Усман Дембеле («Барселона») — его темп на тренировках пугает.

Уссем Ауар («Лион») — он всегда спокоен, когда владеет мячом, исключительная техника.

Френки Де Йонг («Барселона») — один из самых искусных распасовщиков своего возраста, которых я только видел.

Жоау Фелиш («Атлетико») — один из самых захватывающих молодых игроков мира прямо сейчас.

Килиан Мбаппе («ПСЖ») — он очень быстрый и умеет завершать атаки. Очень опасный игрок.

Йозуа Киммих («Бавария») — очень талантливый защитник, отдающий много результативных передач.

Бенжамен Павар («Бавария») — классный защитник, который умеет много пробивать.

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