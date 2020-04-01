Месси назвал 15 восходящих звезд мирового футбола
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил список из 15 молодых футболистов, которых считает восходящими звездами мирового футбола.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси составил список из 15 молодых футболистов, которых считает восходящими звездами мирового футбола.
Каждому игроку аргентинец дал краткий комментарий. Выбор форварда привел портал Give me Sport.
Отметим, что в списке Месси не оказалось нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который стал открытием текущего сезона.
Трент
Кристиан Пулишич («Челси») — у него отличный баланс и ловкость.
Мейсон Маунт («Челси») — судя по тому, что я видел, он способен стать одним из лучших.
Фил Фоден («Манчестер Сити») — он будет делать удивительные вещи в игре. Огромный талант.
Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — его способность проходить на дриблинге защитников впечатляет.
Лука Йович («Реал») — волшебный игрок, который делает невозможное возможным.
Кай Хаверц («Байер») — его самообладание у чужих ворот впечатляет, учитывая возраст.
Эдер Милитао («Реал») — феноменальный талант, неистовый конкурент.
Усман Дембеле («Барселона») — его темп на тренировках пугает.
Уссем Ауар («Лион») — он всегда спокоен, когда владеет мячом, исключительная техника.
Френки Де Йонг («Барселона») — один из самых искусных распасовщиков своего возраста, которых я только видел.
Жоау Фелиш («Атлетико») — один из самых захватывающих молодых игроков мира прямо сейчас.
Килиан Мбаппе («ПСЖ») — он очень быстрый и умеет завершать атаки. Очень опасный игрок.
Йозуа Киммих («Бавария») — очень талантливый защитник, отдающий много результативных передач.
Бенжамен Павар («Бавария») — классный защитник, который умеет много пробивать.