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09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У «ПСЖ» может снизиться финансирование из-за коронавируса и цен на нефть

Фонд Qatar Sports Investments может значительно снизить финансирование «ПСЖ» или совсем продать акции парижского клуба.

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Источник: Reuters

Связано это с кризисом, как в области здравоохранения из-за пандемии коронавируса, так и в экономике из-за снижения цен на нефть, что наносит большой вред миру футбола.

Напомним, 31 мая 2011 года катарский фонд выкупил 70 процентов акций «ПСЖ».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

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