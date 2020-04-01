У «ПСЖ» может снизиться финансирование из-за коронавируса и цен на нефть
Фонд Qatar Sports Investments может значительно снизить финансирование «ПСЖ» или совсем продать акции парижского клуба.
Фонд Qatar Sports Investments может значительно снизить финансирование «ПСЖ» или совсем продать акции парижского клуба.
Связано это с кризисом, как в области здравоохранения
Напомним, 31 мая 2011 года катарский фонд выкупил 70 процентов акций «ПСЖ».
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены