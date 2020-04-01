У «ПСЖ» может снизиться финансирование из-за коронавируса и цен на нефть

Связано это с кризисом, как в области здравоохранения из-за пандемии коронавируса, так и в экономике из-за снижения цен на нефть, что наносит большой вред миру футбола.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.