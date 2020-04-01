Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» уверен, что футбол не вернётся, пока не найдут вакцину или лечение от коронавируса

Представители мадридского клуба «Реал» поделились мнением о том, когда могут возобновиться футбольные матчи, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, сообщает AS.

Наверх
Источник: AP 2020

По данным источника, в «Реале» уверены, что футбол не возобновится до тех пор, пока не будет найдено эффективное лечение или вакцина от коронавируса. Сообщается, что Ла Лига рассчитывает доиграть сезон, однако в клубе не верят в такое развитие событий. При этом мадридский клуб пессимистично настроен не только на возвращение к играм, но и на проведение групповых тренировок, а главный тренер клуба Зинедин Зидан уже думает о следующем сезоне.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 31 марта
«Рот закрой», «Все золото на допинге». Губерниев против Резцовой
Из-за коронавируса начали ликвидировать клубы КХЛ
Месси назвал 15 восходящих звезд мирового футбола
Жена Малкина: Паспорт США был необходимостью. Женя — патриот
Чемпион ОИ предложил всем оскорбленным пойти против Губерниева
У «ПСЖ» может снизиться финансирование
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь