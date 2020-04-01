«Реал» уверен, что футбол не вернётся, пока не найдут вакцину или лечение от коронавируса
Представители мадридского клуба «Реал» поделились мнением о том, когда могут возобновиться футбольные матчи, которые были приостановлены
Представители мадридского клуба «Реал» поделились мнением о том, когда могут возобновиться футбольные матчи, которые были приостановлены
По данным источника, в «Реале» уверены, что футбол не возобновится до тех пор, пока не будет найдено эффективное лечение или вакцина от коронавируса. Сообщается, что Ла Лига рассчитывает доиграть сезон, однако в клубе не верят в такое развитие событий. При этом мадридский клуб пессимистично настроен не только на возвращение к играм, но и на проведение групповых тренировок, а главный тренер клуба Зинедин Зидан уже думает о следующем сезоне.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.