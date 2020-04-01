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09:47 (мск), источник: ТАСС

Бывший президент «Марселя» Диуф умер от последствий заражения коронавирусом

ТАСС, 1 апреля. Бывший президент французского футбольного клуба «Марсель» Пап Диуф умер во вторник от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на Teledakar.com.

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На прошлой неделе 68-летний Диуф был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом. Тест дал положительный результат. Во вторник бывшего президента «Марселя» должны были отправить на самолете из Дакара в Ниццу, однако его состояние ухудшилось. Позже семья Диуфа сообщила, что он скончался.

Диуф был президентом «Марселя» в период с 2005 по 2009 год. За это время клуб дважды становился серебряным призером чемпионата страны и два раза добирался до финала Кубка Франции. В 2005 году «Марсель» стал победителем Кубка Интертото.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

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