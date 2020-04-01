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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «ПСЖ» Мбаппе стал жертвой мошенников

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал жертвой мошенников, сообщает L`Equipe.

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Источник: AP 2020

По данным источника, имя французского форварда было использовано в рекламе криптовалюты биткоин без его согласия. В рекламе, которая показывалась на потоковых сайтах с призывом инвестировать в криптовалюту, было опубликовано фото Мбаппе. Футболист намерен обратиться в суд.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах в Лиге чемпионов. Его нынешнее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за угрозы распространения инфекции приостановлены. Прерваны и розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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