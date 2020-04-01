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09:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин назвал лучших тренеров в карьере

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин огорчен, что ему не удалось с английским клубом выиграть трофей.

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Источник: Спорт-Экспресс

Он играл в Англии с 2009 по 2013 год.

— Большое уважение к Арсену Венгеру. Для меня он был одним из лучших, — цитирует 888 Sport Аршавина. — Но при двух голландских тренерах за сборную России — Гусе Хиддинке и Дике Адвокате — я сыграл свои лучшие матчи, так что лично для меня они были чуть лучше. Конечно, мне повезло, что я работал под руководством Арсена.

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