Фанаты «Немана» призвали людей не ходить на футбол и приостановить чемпионат Белоруссии

— Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны, — говорится в заявлении. — Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!