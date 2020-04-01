Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты «Немана» призвали людей не ходить на футбол и приостановить чемпионат Белоруссии

Активные фанаты «Немана» выступили с обращением ко всем белорусским болельщикам на фоне пандемии коронавируса.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В обращении поклонники команды из Гродно призвали всех оставаться дома, чтобы помешать распространению коронавируса, а также призвали Белорусскую ассоциацию футбола (АБФФ) остановить проведение чемпионата страны по примеру большинства первенств по всему миру.

— Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны, — говорится в заявлении. — Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!

Чемпионат Белоруссии — одно из немногих первенств, которое продолжает проводиться, несмотря на пандемию коронавируса. Турнир проходит по системе «весна-осень», сыграно уже 2 тура. Ранее в АБФФ заявили, что пока не намерены останавливать чемпионат.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.

Читайте также
Неман
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Татьяна Навка рассказала, как чувствует себя после вечеринки, где был Лещенко
Скандал вокруг шоу Загитовой. Почему на самом деле начальник Тутберидзе получал миллионы
Тренеры и ветераны биатлона призвали Драчева уйти в отставку
Драчев заявил, что не намерен покидать пост президента СБР
Из-за коронавируса начали ликвидировать клубы КХЛ
Месси назвал 15 восходящих звезд мирового футбола
СМИ: «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в покупке игрока «Барсы»
Фуркад вспомнил, как Губерниев назвал его свиньей
Определились четвертьфиналисты Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь