Фанаты «Немана» призвали людей не ходить на футбол и приостановить чемпионат Белоруссии
Активные фанаты «Немана» выступили с обращением ко всем белорусским болельщикам на фоне пандемии коронавируса.
Активные фанаты «Немана» выступили с обращением ко всем белорусским болельщикам на фоне пандемии коронавируса.
В обращении поклонники команды из Гродно призвали всех оставаться дома, чтобы помешать распространению коронавируса, а также призвали Белорусскую ассоциацию футбола (АБФФ) остановить проведение чемпионата страны по примеру большинства первенств по всему миру.
— Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны, — говорится в заявлении. — Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и
Чемпионат Белоруссии — одно из немногих первенств, которое продолжает проводиться, несмотря на пандемию коронавируса. Турнир проходит по системе «весна-осень», сыграно уже 2 тура. Ранее в АБФФ заявили, что пока не намерены останавливать чемпионат.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.