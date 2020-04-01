Уволили или ушел сам? Скандальный россиянин Васильев покинул «Иртыш»

В редакцию поступила копия приказа об увольнении 49-летнего специалиста из «Иртыша».
Ранее Васильев работал на руководящих должностях в талдыкорганском «Жетысу», «Актобе» и Казахстанской федерации футбола. В России трудился в таких клубах, как «Динамо» (Москва), «Урал», «Ростов», «Тюмень». Также Васильев работал в качестве вице-президента в молдавском клубе «Политехника».
В 2017 году Васильев был осужден в Казахстане по делу о растрате и хищениях, однако впоследствии полностью оправдан Верховным судом РК в связи с отсутствием состава преступления.