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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Уволили или ушел сам? Скандальный россиянин Васильев покинул «Иртыш»

Российский спортивный функционер Дмитрий Васильев покинул павлодарский «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz. В нем он занимал должность генерального менеджера с февраля текущего года.

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В редакцию поступила копия приказа об увольнении 49-летнего специалиста из «Иртыша».

Ранее Васильев работал на руководящих должностях в талдыкорганском «Жетысу», «Актобе» и Казахстанской федерации футбола. В России трудился в таких клубах, как «Динамо» (Москва), «Урал», «Ростов», «Тюмень». Также Васильев работал в качестве вице-президента в молдавском клубе «Политехника».

В 2017 году Васильев был осужден в Казахстане по делу о растрате и хищениях, однако впоследствии полностью оправдан Верховным судом РК в связи с отсутствием состава преступления.

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