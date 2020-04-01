La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович покинет «Милан»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет команду по окончании нынешнего сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет команду по окончании нынешнего сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 38-летний футболист разочарован изменениями в руководстве клуба и недоволен планом генерального директора россонери Ивана Газидиса.
Тандем директоров Звонимир Бобан и Паоло Мальдини собирался строить команду вокруг Златана, однако первый уже покинул клуб, а второго с большой вероятностью ждёт та же участь. Газидис же не видит в шведе ключевого игрока и готов лишь на собеседование в межсезонье, что не устраивает самого футболиста. Окружение Ибрагимовича уверено, что он не примет планы руководства и покинет клуб.
Златан вернулся в «Милан» зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В ходе своей карьеры он также выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».