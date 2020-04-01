Игроки и тренер «Милана» пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

В заявлении на сайте клуба говорится, что общая сумма пожертвований составила 1 миллион евро. Ранее владелец клуба, Джорджо Армани лично пожертвовал 1,25 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.
Италия — вторая страна мира по количеству зараженных коронавирусом. По данным на 14.00 1 апреля в стране заразились 105 792 человека. Италия является страной, в которой от коронавируса погибло наибольшее количество людей (12 428).
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.