Игроки и тренер «Милана» пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

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В заявлении на сайте клуба говорится, что общая сумма пожертвований составила 1 миллион евро. Ранее владелец клуба, Джорджо Армани лично пожертвовал 1,25 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.

Италия — вторая страна мира по количеству зараженных коронавирусом. По данным на 14.00 1 апреля в стране заразились 105 792 человека. Италия является страной, в которой от коронавируса погибло наибольшее количество людей (12 428).