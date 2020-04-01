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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

«К этой ситуации нужно отнестись серьезно». Капитан «Астаны» — о жизни в карантине

Капитан «Астаны» Ненад Эрич призвал казахстанцев оставаться дома в период карантина вызванного пандемией коронавируса. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о том, как поддерживает форму и проводит свободное время.

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— Как проводите время в карантине?

— Как и все — дома. Хорошо, что со мной на несколько этажей ниже живет Антонио Рукавина, ходим друг другу в гости, проводим вместе время. А так дни, как и у всех в карантине — интернет, телевизор, занятие спортом. Тренерский штаб нам выдал индивидуальную программу, клуб привез велотренажеры, поэтому пытаемся поддерживать форму, несмотря на карантин.

— Как удается поддерживать форму?

— Как я уже говорил, тренерским штабом была расписана индивидуальная программа работы для каждого футболиста, стараемся ее выполнять.

— Больше читаете или смотрите фильмы?

— Больше смотрю фильмы, стараюсь общаться по видеосвязи с семьей, которая сейчас далеко/

— Насколько тяжело перестроится с привычного ритма на такой?

— Конечно, тяжело, но сейчас в таком режиме живет весь мир. В нашей стране ввели чрезвычайное положение, что очень важно для борьбы с короновирусом.

Нам остается лишь подчиниться, стараться в домашних условиях тренироваться и ждать, когда это все закончится и мы сможем вернуться к привычной жизни и выйти на поле.

— Что пожелаете болельщикам «Астаны»?

— От лица команды я хочу призвать всех казахстанцев отнестись очень серьезно к сложившейся в нашей стране ситуации. По возможности оставайтесь дома — это позволит сохранить здоровье не только вам, но и вашим близким! Также я хотел бы поблагодарить всех докторов, медсестер, которые ведут борьбу сейчас с этой болезнью. И главное — пожелать всем огромного здоровья и терпения, все вместе мы сможем побороть эпидемию! Что касается болельщиков, то фан-клуб «12 игрок» на днях отметил свое четырехлетие, хочу их поздравить и поблагодарить за их поддержку на протяжении всех этих лет!

Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен из-за действия на всей территории страны режима чрезвычайного положения на срок с 16 марта по 15 апреля.

После двух туров в КПЛ лидирует «Астана», у которой семь очков. По шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».

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