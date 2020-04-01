Дмитрий Торбинский: В Майами комендантский час, но днем люди спокойно выходят на улицу

Источник: Спорт-Экспресс

— В Америке из-за пандемии — карантин. Безвылазно сидите дома?

— Нет. С пятницы в Майами введен комендантский час — с 23.00 до 5.00 утра. Но днем люди спокойно выходят на улицу. Многие занимаются спортом. Бегают, катаются на велосипеде. Больше-то делать нечего. Пляжи закрыты. Как и торговые центры, кинотеатры, рестораны, бассейны. Никакой развлекаловки. Школы перешли на дистанционное обучение. Работают только супермаркеты да аптеки.

— Из ваших знакомых все здоровы?

— Да. И в Штатах, и в Европе. Слава богу!

— Меры предосторожности соблюдаете?

— Жена носит маску. Я — нет. Но руки мою регулярно, пользуюсь антибактериальными гелями. Когда с улицы возвращаемся, обувь дезинфицируем, а одежду сразу закидываем в стирку. Еще в доме на прошлой неделе появилось объявление: «В лифт заходить по одиночке либо с членами своей семьи».

Что полезно знать Если сидишь дома

— У вас в Майами квартира?

— Да, но с тремя детьми там тесновато, поэтому на днях сняли дом. Большая территория, бассейн, лужайка — есть где развернуться, побегать, поиграть. Плюс гуляем по округе, катаемся на великах.

— Значит, никакой самоизоляции?

— Пока жесткого карантина нет — общаемся с друзьями. И мы к ним ходим в гости, и они к нам. Это несколько русскоязычных семей. Держимся вместе. В Майами вообще никто не паникует. Даже после 23.00 можно встретить людей на улице. Я и сам однажды нарушил комендантский час.

— Как угораздило?