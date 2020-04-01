Сегодня ночью будут играть «Реал» и «Ювентус». И это не шутка

Источник: AFP 2020

На прошлой неделе «СЭ» опубликовал материал, в котором рассказал, в каких странах футбол не останавливался и национальные чемпионаты не прекращались, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. Таковых на планете было шесть — Белоруссия, Бурунди, Мьянма, Сингапур, Туркмения и Никарагуа. Сейчас их осталось две — Белоруссия и Никарагуа. Даже Туркмения, где коронавируса нет, по крайней мере, официально, поставила чемпионат на паузу, и матчей в минувший уикенд не было.

Про феномен Белоруссии сказано уже немало — прямые трансляции на российском телевидении, фан-клубы «Слуцка» и «Динамо» из Бреста по всему миру, баянист и девочка с барабаном, похожая на Грету Тунберг. Да и вообще, не чужая нам страна.

Между тем в Никарагуа, где официально пятеро инфицированных и один умерший, тоже кипит жизнь и там тоже есть много чего любопытного.

Сандинисты, контрас и «наш сукин сын»

Что вообще наш среднестатистический гражданин знает о Никарагуа? Что это далеко и где-то рядом с Гондурасом. Это правда — на севере Никарагуа граничит как раз с этим государством. Те, кто постарше или увлекается современной политической историей, скажут про диктатора Сомосу, сандинистов и контрас.

Действительно, в 1980-е небольшое государство в Центральной Америке стало основным фронтом холодной войны между СССР и США. С середины 1930-х годов в Никарагуа у власти находился семейный клан Сомоса, поддерживаемый США. Именно про основателя этого клана Анастасио Сомосу Франклин Рузвельт якобы сказал ставшую легендарной фразу: «Он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Скорее всего, это миф, но один из тех, что навсегда уходят в народ.

В 1979 году случилась революция, и к власти пришел левый Сандинисткий фронт во главе с Даниэлем Ортегой, поддерживаемый СССР. И все 1980-е в стране шла гражданская война между фронтом и бригадами «контрас», за которыми стояли ЦРУ и администрация Рональда Рейгана. Негласно, конечно. Есть неплохой фильм «Сделано в Америке» с Томом Крузом — не совсем про Никарагуа, но атмосферу того времени передает.

Сейчас в Никарагуа мир, а у власти по-прежнему Ортега, которому 74 года. Вице-президент — его супруга, поэтесса Росарио Мурильо, отвечающая за культуру, идеологию и связи с общественностью. В 2015 году Ортега, между прочим, был награжден российским Орденом Дружбы — «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие экономических связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом». Несмотря на такую стабильность, Никарагуа — едва ли не самая бедная страна региона. По объему ВВП она занимает 127-е место в мире.

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В тени бейсбола и бокса

Кому-то это покажется странным, но футбол в Никарагуа — не спорт номер один. Гораздо популярнее бейсбол — сказывается почти вековое американское влияние в стране. А питчер Деннис Мартинес по прозвищу «Президент» в 1980−90-е даже играл в США в МЛБ — самой крутой бейсбольной лиге мира. И играл здорово. Мартинес четырежды был участником «Матча всех звезд» и попал в Зал славы клуба «Балтимор Ориолес».

Очень популярен в Никарагуа и бокс. Алексис Аргуэльо был чемпионом мира в полулегком весе по версиям WBC и WBA и в легком весе по версии WBC на рубеже 1970−80-х. А уже в наше время Рикардо Майорга брал титулы в полусреднем весе.

С футболом хуже. Сборная Никарагуа никогда не участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира. Сальвадор — участвовал, Панама — участвовала, Коста-Рика — участвовала, Гондурас — участвовал. А вот Никарагуа — ни разу. В 2009-м, 2017-м и 2019-м команда пробивалась в финальную часть Золотого кубка КОНКАКАФ — регионального чемпионата для стран Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна. Но каждый раз терпела три поражения на групповом этапе. Разность мячей в этих девяти матчах — 1−23, а среди обидчиков Никарагуа была даже сборная Мартиники.

В рейтинге ФИФА Никарагуа занимает 151-е место. Впрочем, пара местных игроков все же выступает в Европе. Так, форвард Ариагнер Смит в прошлом сезоне провел 12 матчей за «Спартак» из Юрмалы, после чего уехал в Узбекистан. Нападающий Даниэль Кадена играет в Испании за «Лорку» (Д-3).

Свои «Ювентус» и «Реал»

В минувшие выходные в чемпионате Никарагуа был сыгран 12-й тур, а уже сегодня — очередные матчи. Причем есть даже громкие афиши. В полночь начнет свою встречу «Реал Мадрис», в соперниках — «Депортиво Лас Сабанас». Да-да, тут нет опечаток, отличие от всемирно известного клуба из Испании только в одну букву. Ну, а что такого? Мадрис — одна из 15 провинций Никарагуа. Названа в честь бывшего президента страны Хосе Мадриса, никакой связи со столицей Испании. Но получилось красиво. Даже прозвище у «Реал Мадрис» такое же, как и у мадридского — «меренги».

Но до результатов большого «Реала» команде далеко. Основана она была только в 1996 году, титулов не имеет. Зато часто меняет главных тренеров — редко кто задерживается больше чем на полгода. Вот и нынешний наставник, панамец Хуан Рамирес, работает в клубе только с января. Пока получается средне — «Реал Мадрис» лишь седьмой в таблице, а команд всего десять. Правда, в последнее время дела пошли в гору — две победы подряд.

Одновременно с «Реал Мадрис» начнет свой матч и «Ювентус», в соперниках у которого «Чинандега». Да, по-испански название команды читается как «Хувентус», но оригинале название полностью идентично — Juventus FC. Клуб представляет столицу страны — Манагуа, и в начале 1990-х дважды становился чемпионом. Но потом успел вылететь в сегунду, а сейчас ведет жизнь середняка, расположившись на 6-м месте — прямо над «Реал Мадрис».

Между прочим, «Ювентус» активно ведет свою страницу на Facebook. Есть даже прямые трансляции матчей. Сейчас, например, можно посмотреть в записи игру с «Депортиво Окоталь», состоявшуюся парой туров ранее. Зрелище специфическое, особенно антураж.

Кроме того, у чемпионата Никарагуа есть свой канал в Youtube, на котором ведутся прямые трансляции матчей тура, а также выходят обзоры игр.