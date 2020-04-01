Сегодня ночью будут играть «Реал» и «Ювентус». И это не шутка
Речь о командах из Никарагуа — там, как и в Белоруссии, продолжается национальный чемпионат.
Речь о командах из Никарагуа — там, как и в Белоруссии, продолжается национальный чемпионат.
На прошлой неделе «СЭ» опубликовал материал, в котором рассказал, в каких странах футбол не останавливался и национальные чемпионаты не прекращались, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. Таковых на планете было шесть — Белоруссия, Бурунди, Мьянма, Сингапур, Туркмения и Никарагуа. Сейчас их осталось две — Белоруссия и Никарагуа. Даже Туркмения, где коронавируса нет, по крайней мере, официально, поставила чемпионат на паузу, и матчей в минувший уикенд не было.
Про феномен Белоруссии сказано уже немало — прямые трансляции на российском телевидении,
Между тем в Никарагуа, где официально пятеро инфицированных и один умерший, тоже кипит жизнь и там тоже есть много чего любопытного.
Что вообще наш среднестатистический гражданин знает о Никарагуа? Что это далеко и
Действительно, в 1980-е небольшое государство в Центральной Америке стало основным фронтом холодной войны между СССР и США. С середины 1930-х годов в Никарагуа у власти находился семейный клан Сомоса, поддерживаемый США. Именно про основателя этого клана Анастасио Сомосу Франклин Рузвельт якобы сказал ставшую легендарной фразу: «Он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Скорее всего, это миф, но один из тех, что навсегда уходят в народ.
В 1979 году случилась революция, и к власти пришел левый Сандинисткий фронт во главе с Даниэлем Ортегой, поддерживаемый СССР. И все 1980-е в стране шла гражданская война между фронтом и бригадами «контрас», за которыми стояли ЦРУ и администрация Рональда Рейгана. Негласно, конечно. Есть неплохой фильм «Сделано в Америке» с Томом Крузом — не совсем про Никарагуа, но атмосферу того времени передает.
Сейчас в Никарагуа мир, а у власти
Очень популярен в Никарагуа и бокс. Алексис Аргуэльо был чемпионом мира в полулегком весе по версиям WBC и WBA и в легком весе по версии WBC на рубеже 1970−80-х. А уже в наше время Рикардо Майорга брал титулы в полусреднем весе.
С футболом хуже. Сборная Никарагуа никогда не участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира. Сальвадор — участвовал, Панама — участвовала,
В рейтинге ФИФА Никарагуа занимает 151-е место. Впрочем, пара местных игроков все же выступает в Европе. Так, форвард Ариагнер Смит в прошлом сезоне провел 12 матчей за «Спартак» из Юрмалы, после чего уехал в Узбекистан. Нападающий Даниэль Кадена играет в Испании за «Лорку» (Д-3).
В минувшие выходные в чемпионате Никарагуа был сыгран 12-й тур, а уже сегодня — очередные матчи. Причем есть даже громкие афиши. В полночь начнет свою встречу «Реал Мадрис», в соперниках — «Депортиво Лас Сабанас».
Но до результатов большого «Реала» команде далеко. Основана она была только в 1996 году, титулов не имеет. Зато часто меняет главных тренеров — редко кто задерживается больше чем на полгода. Вот и нынешний наставник, панамец Хуан Рамирес, работает в клубе только с января. Пока получается средне — «Реал Мадрис» лишь седьмой в таблице, а команд всего десять. Правда, в последнее время дела пошли в гору — две победы подряд.
Одновременно с «Реал Мадрис» начнет свой матч и «Ювентус», в соперниках у которого «Чинандега». Да,
Между прочим, «Ювентус» активно ведет свою страницу на Facebook. Есть даже прямые трансляции матчей. Сейчас, например, можно посмотреть в записи игру с «Депортиво Окоталь», состоявшуюся парой туров ранее. Зрелище специфическое, особенно антураж.
Кроме того, у чемпионата Никарагуа есть свой канал в Youtube, на котором ведутся прямые трансляции матчей тура, а также выходят обзоры игр.
Теперь главное, чтобы чемпионат Никарагуа продержался еще две недели. Потому что в ночь на 12 апреля по московскому времени запланирован матч месяца, если не всей весны — «Реал Мадрис» против «Ювентуса». Думаю, за ним будет следить весь мир. Если, конечно, внимание не оттянет возобновляющийся сезон в Таджикистане.