Забавные цифры чемпионата Беларуси по футболу

Источник: СБ - Беларусь сегодня

А давеча известный российский бизнесмен и владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказал мнение: «Футболистам, которым повезло попасть в заявки клубов белорусской высшей лиги, люто завидуют 99,99 процента населения планеты Футбол. В том числе 30 россиянам. Российские игроки вот уже второй сезон не считаются в Беларуси легионерами, поэтому, казалось бы, их должно быть больше. Хотя и 30, если вдуматься, немало». Что ж, на фоне такого интереса самое время поговорить и о других цифрах нашего первенства.

От 17 до 37

Самыми юными игроками, которые уже приняли участие в чемпионате, стали 17‑летние Герман Барковский из «Белшины» и Владислав Ложкин из минского «Динамо». До ведущих ролей в своих командах им пока, конечно, далеко, но сам факт, согласитесь, примечательный и говорит о том, что парни явно с перспективой. Если же вести речь о юношах, которые, несмотря на нежный возраст, уже сейчас весьма и весьма заметны на поле, то выделим несколько персонажей из тех, кому нет еще и 20. Обратим внимание на центрального защитника «Энергетика‑БГУ» Даниила Мирошникова. Мальчишке 19 лет, и именно его гол во втором туре принес «студентам» победу в Бресте над тамошним «Рухом». Весьма неплохое начало! Также отметим левого защитника «Ислочи» Годфри Стефена. 19‑летний нигериец уже в прошлом сезоне здорово себя зарекомендовал (29 матчей и 4 гола), с той же уверенностью начал и год нынешний: два матча в основном составе и довольно продуктивные действия. Также стоит, пожалуй, присмотреться к еще одному игроку «Ислочи», 19‑летнему защитнику Владиславу Глинскому — толковый паренек.



Если же говорить о другом полюсе (самых возрастных игроках чемпионата), то это вратари «Слуцка» и «Славии» Борис Панкратов и Михаил Барановский. Обоим по 37 лет. Чуть отстали от них еще два голкипера — Владимир Бушма из «Торпедо‑БЕЛАЗ» (ему 36) и Артур Лесько из «Энергетика‑БГУ» (35 лет). Список главных ветеранов из полевых игроков возглавляет защитник «Ислочи» Павел Рыбак (36 лет). А дальше идет целый список 35‑летних «старичков»: Кирилл Павлючек («Городея»), Александр Папуш и Николай Януш («Ислочь»), Артем Милевский («Динамо‑Брест») и Виталий Трубило («Слуцк»). Ну и чтобы уж совсем закрыть эту тему, взглянем и на тренеров. Самый молодой — наставник «Ислочи» Виталий Жуковский, которому 35. Наиболее возрастной — Юрий Пунтус из «Торпедо‑БЕЛАЗ», ему 59.

Деньги в футбол не играют

Самым дорогим клубом Беларуси (согласно версии сайта transfermarkt.ru), если считать совокупную стоимость игроков на трансферном рынке, является БАТЭ — 14 миллионов евро. Однако пока именно борисовчане по показателю «цена — качество» явные аутсайдеры: имея в составе наиболее дорогих игроков, не набрали ни одного очка и плетутся в хвосте. В тройку наиболее представительных клубов страны также входят брестское «Динамо» (12,12 млн) и «Шахтер» (10,9). «Энергетик‑БГУ» по этому показателю на третьем месте с конца (трансферная стоимость его игроков — всего 3,05 млн). Правда, тут следует сделать одно уточнение: если минчане и дальше продолжат играть столь же феерично, то вскоре заметно поднимутся по этой рейтинговой лесенке. Пока же позади «студентов» только «Белшина» (2,5 млн) и «Слуцк» (2,85).



Теперь по персоналиям. Тройка самых дорогих игроков чемпионата Беларуси на данный момент выглядит так: Михаил Гордейчук и Александр Нойок (оба — «Динамо‑Брест»), а также Станислав Драгун (БАТЭ). Каждый оценивается в полтора миллиона евро. Наиболее ценным молодым игроком (до 20 лет) является сегодня тот самый нигериец из «Ислочи» Годфри Стефен. Желающим увидеть его в своей команде придется раскошелиться на 350 тысяч евро. Хотя цена эта, конечно, условная. Наверняка агент футболиста и его нынешний клуб считают, что этот самородок уже сейчас стоит гораздо больше. К слову, Стефен и главный бомбардир клуба Момо Янсане с начала первенства приросли в цене сразу на 200 тысяч евро, и Янсане сегодня оценивают в 600 тысяч. Кстати, до старта нынешнего первенства, безусловно, главной и самой дорогой звездой нашего чемпионата считался украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди, которого оценивали в 1 миллион 750 тысяч евро. Однако пока экс‑звезда киевского «Динамо» не провел за свою новую команду ни одного матча, и его котировки стремительно рухнули, потеряв с января почти 40 процентов стоимости.

Длина скамейки и легионеры

В стартовых двух турах чемпионата «Ислочь» задействовала в игре всего 14 футболистов. То есть, по сути, играла одним и тем же составом. Говорит ли это о том, что у команды короткая скамейка запасных и нет вариантов усиления и реорганизации игры? Возможно. Однако если взглянуть на другую сторону медали, то можно сказать, что наоборот, у Виталия Жуковского сильный и сыгранный состав, в котором каждый исполнитель знает свою роль и свое место. Хватит ли им сил на весь чемпионат (особенно с учетом возраста) — это вопрос открытый, и на него ответит только время. К слову, наибольшее количество футболистов в двух турах задействовали «Славия» и «Шахтер» — по 18.



Что касается ставки на легионеров, то тут в лидерах «Слуцк»: из 17 игроков, выходивших на поле, 10 были не с белорусскими паспортами. То есть 53,8 процента.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4703081b281ced9ac26e" data-vnd="4703081b281ced9ac26e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4703081b281ced9ac26e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.