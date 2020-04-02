Сезон охота: почему УЕФА хочет доиграть национальные чемпионаты

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настаивает на том, чтобы все национальные лиги доиграли свои чемпионаты. Это стало понятно после видеоконференции, которую организация провела 1 апреля. То есть варианты с обнулением результатов или признанием чемпионами тех, кто лидирует на данный момент, исключены. Как сообщили в футбольной лиге Нидерландов, УЕФА просит завершить розыгрыши до августа. При этом из-за вынужденной паузы, скорее всего, пострадает и следующий сезон.

После видеоконференции УЕФА Российский футбольный союз официально объявил, что все соревнования в нашей стране приостановлены до 31 мая. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что перенесен и старт нового сезона. Теперь он запланирован на середину августа или сентября, хотя обычно начинается в июле.

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Они непреклонны

УЕФА остается последовательным. Он по-прежнему настроен на то, чтобы сыграть все оставшиеся матчи в национальных первенствах и еврокубках. И эту позицию вполне можно понять, учитывая определенную структуру проведения тех же еврокубков. Состав участников международных турниров напрямую зависит от результатов каждого из национальных чемпионатов. Кроме того, аннулирование нынешних сезонов или определение чемпионов и призеров по итогам сыгранных туров было бы не совсем спортивным решением.

Сложно сейчас размышлять на тему окончания сезонов. Никто не знает, когда это всё закончится. Если посмотреть на график заболевших коронавирусом в Европе, число постоянно растет. Сейчас самое главное — минимизировать потери, а уже потом думать о том, каким образом завершать футбольные чемпионаты. Экс-полузащитник «Челси» и ЦСКА Иржи Ярошик

Предыдущий дедлайн УЕФА был назначен на 30 июня. До этой даты было рекомендовано завершить все футбольные турниры континента. На конец первого месяца лета планировались и финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Теперь, очевидно, крайний срок смещен на август. Но УЕФА вновь подчеркивает, что приоритетный вариант — завершение сезона по итогам всех туров, а не обнуление результатов или досрочное окончание чемпионатов.

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— Идея о полном обнулении сезона изначально была не совсем реальной, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — А что делать с теми, кто старался, бился в этом сезоне? Возьмем тот же наш «Ростов», который в прошлом сезоне был не очень высоко, а в этом постоянно находился в зоне Лиги чемпионов или около нее. То есть, отыграв треть сезона в лидерах, он в итоге останется без еврокубков? Тогда, получается, от России поедут на международную арену те же клубы, что опозорились в нынешнем розыгрыше? Это совершенно несправедливо. Если совсем нет выхода, то было бы более разумно раздать медали и еврокубковые путевки по итогам сыгранных матчей. Но лучше всего все-таки довести чемпионат до конца.

На долгую память

Если УЕФА в итоге не откажется от своего решения, всем придется серьезно сокращать сроки проведения сезона-2020/21. В обычном режиме первые туры чемпионатов в большинстве государств Европы стартуют в середине июля — начале августа. В этом же году начать явно придется гораздо позже. Скорее всего, осенью. УЕФА настаивает на том, чтобы сезоны были сыграны в полном объеме, а сроки сокращались за счет плотности календаря.

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Также стало понятно, что матчи без болельщиков — всё более реальная история. По данным западных СМИ, в УЕФА не исключают проведения даже финальных матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов при пустых трибунах. Вероятно, возобновить сезон в таких условиях будет проще.

— Однозначно было бы правильным решением играть пока без болельщиков, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Думаю, УЕФА понимает, что здоровье людей сейчас превыше всего, и отталкивается от этого. Конечно, матчи при пустых трибунах будут смотреться очень непривычно, и в плане эмоций это будет совсем другое дело. Но нужно просто перетерпеть этот момент. Сейчас уже все прекрасно понимают, что коронавирус — очень неприятная зараза, и я не думаю, что будут какие-то противники матчей без болельщиков на начальных этапах возобновления сезонов.

У России есть определенная фора, потому что до окончания сезона в РПЛ осталось всего восемь туров. А в ведущих чемпионатах Европы — от 9 до 13. Кроме того, отечественные клубы вылетели из еврокубков, и мы сможем спокойно использовать временные слоты в середине недели, которые обычно предназначены для международных матчей. Правда, непонятно, какими темпами будет развиваться эпидемиологическая ситуация в нашей стране.

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Сборные подождут

Ранее УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года на июнь-июль 2021 года. Однако полный состав участников до сих пор неизвестен. Дело в том, что в марте должны были состояться квалификационные матчи Лиги наций за право сыграть в финальной стадии турнира. Сначала УЕФА перенес эти игры на июнь, а теперь отложил до сентября. И это пока единственное официальное заявление, которое было сделано по итогам видеоконференции. Россия досрочно обеспечила себе путевку на континентальное первенство. На групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании.