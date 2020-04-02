Сезон охота: почему УЕФА хочет доиграть национальные чемпионаты
Это может быть сделано при пустых трибунах и за счет сокращения следующего сезона.
Это может быть сделано при пустых трибунах и за счет сокращения следующего сезона.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настаивает на том, чтобы все национальные лиги доиграли свои чемпионаты. Это стало понятно после видеоконференции, которую организация провела 1 апреля. То есть варианты с обнулением результатов или признанием чемпионами тех, кто лидирует на данный момент, исключены. Как сообщили в футбольной лиге Нидерландов, УЕФА просит завершить розыгрыши до августа. При этом
После видеоконференции УЕФА Российский футбольный союз официально объявил, что все соревнования в нашей стране приостановлены до 31 мая. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что перенесен и старт нового сезона. Теперь он запланирован на середину августа или сентября, хотя обычно начинается в июле.
УЕФА остается последовательным. Он
Сложно сейчас размышлять на тему окончания сезонов. Никто не знает, когда это всё закончится. Если посмотреть на график заболевших коронавирусом в Европе, число постоянно растет. Сейчас самое главное — минимизировать потери, а уже потом думать о том, каким образом завершать футбольные чемпионаты.
Предыдущий дедлайн УЕФА был назначен на 30 июня. До этой даты было рекомендовано завершить все футбольные турниры континента. На конец первого месяца лета планировались и финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Теперь, очевидно, крайний срок смещен на август. Но УЕФА вновь подчеркивает, что приоритетный вариант — завершение сезона по итогам всех туров, а не обнуление результатов или досрочное окончание чемпионатов.
— Идея о полном обнулении сезона изначально была не совсем реальной, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — А что делать с теми, кто старался, бился в этом сезоне? Возьмем тот же наш «Ростов», который в прошлом сезоне был не очень высоко, а в этом постоянно находился в зоне Лиги чемпионов или около нее. То есть, отыграв треть сезона в лидерах, он в итоге останется без еврокубков? Тогда, получается, от России поедут на международную арену те же клубы, что опозорились в нынешнем розыгрыше? Это совершенно несправедливо. Если совсем нет выхода, то было бы более разумно раздать медали и еврокубковые путевки по итогам сыгранных матчей. Но лучше всего
Если УЕФА в итоге не откажется от своего решения, всем придется серьезно сокращать сроки проведения сезона-2020/21. В обычном режиме первые туры чемпионатов в большинстве государств Европы стартуют в середине июля — начале августа. В этом же году начать явно придется гораздо позже. Скорее всего, осенью. УЕФА настаивает на том, чтобы сезоны были сыграны в полном объеме, а сроки сокращались за счет плотности календаря.
Также стало понятно, что матчи без болельщиков — всё более реальная история. По данным западных СМИ, в УЕФА не исключают проведения даже финальных матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов при пустых трибунах. Вероятно, возобновить сезон в таких условиях будет проще.
— Однозначно было бы правильным решением играть пока без болельщиков, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Думаю, УЕФА понимает, что здоровье людей сейчас превыше всего, и отталкивается от этого. Конечно, матчи при пустых трибунах будут смотреться очень непривычно, и в плане эмоций это будет совсем другое дело. Но нужно просто перетерпеть этот момент. Сейчас уже все прекрасно понимают, что коронавирус — очень неприятная зараза, и я не думаю, что будут
У России есть определенная фора, потому что до окончания сезона в РПЛ осталось всего восемь туров. А в ведущих чемпионатах Европы — от 9 до 13. Кроме того, отечественные клубы вылетели из еврокубков, и мы сможем спокойно использовать временные слоты в середине недели, которые обычно предназначены для международных матчей. Правда, непонятно, какими темпами будет развиваться эпидемиологическая ситуация в нашей стране.
Ранее УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года на
Кроме матчей Лиги наций были отменены и товарищеские игры сборных, запланированные на июнь. Россия должна была встретиться со сборными Польши и Сербии. Обе игры намеревались провести в рамках подготовки к чемпионату Европы.