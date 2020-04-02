«Барселона» может использовать Гризманна в сделке по трансферу Неймара

По данным источника, каталонский клуб готов расстаться с Гризманном после всего лишь одного сезона, чтобы получить возможность приобрести летом Неймара и аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Барселона» надеется, что «ПСЖ» согласится продать Неймара за € 150 млн, из которых € 100 млн будут компенсированы Гризманном. Если парижане откажутся от такого варианта, то каталонцы постараются продать француза в другой клуб за € 100 млн. Впрочем, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, такие дорогие трансферы выглядят маловероятными ближайшим летом.