Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в MLS

Источник: AP 2020

Имя футболиста не называется. Отмечается, что этот случай стал первым, который зарегистрирован в MLS. Руководство лиги 12 марта приостановило сезон на 30 дней. Клубы успели провести два тура регулярного чемпионата.

«Мы хотим сообщить, что футболист “Филадельфии” сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас игрок хорошо себя чувствует. Ранее у него появились первичные симптомы, но он напрямую сотрудничал с медицинским персоналом клуба и работниками здравоохранения, чтобы качественно пройти лечение. Футболист соблюдал рекомендации, касающиеся изоляции, других подобных случаев в команде не выявлено», — сказано в заявлении пресс-службы «Филадельфии».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

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