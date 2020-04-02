Хачериди до сих пор не дебютировал за Брест в официальном матче. Говорят, в «Динамо» не очень довольны украинцем

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В октябре прошлого года боссы брестского «Динамо» удивили мощным трансфером. Клуб объявил о подписании контракта с Евгением Хачериди, сыгравшим более 50 матчей за сборную Украины. Некоторые журналисты из нашей страны-соседки считают его одним из лучших защитников «жовто-блокитных» своего поколения.

Правда, спустя всего пару недель в СМИ появилась информация, что «бело-синие» намерены расторгнуть контракт со звездным новичком. Но в конце концов Хачериди все-таки остался в команде, с которой провел предсезонку. Практически во всех спаррингах он играл в стартовом составе. В центре обороны Евгению ассистировали то Габи Кики, то Александр Павловец. Однако партнеры украинца, который практически год находился без игровой практики, впечатляли гораздо больше. Было видно, что звездному защитнику, последний раз выходившему на поле в официальном матче в декабре 2018-го, не хватает физических кондиций и игрового тонуса. Частенько он просто не успевал за соперниками, поэтому редко вступал в единоборства. Вот данные статистической компании InStat по единоборствам Хачериди в некоторых турецких товарищеских матчах:

3 выигранных единоборства из 5 за 45 минут матча с киевским «Динамо».

2 выигранных единоборства из 6 за 60 минут матча со «Слованом».

5 выигранных единоборств из 9 за 90 минут в матче с «Крыльями Советов».

2 выигранных единоборства из 4 за 45 минут матча с «Карпатами».

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Это откровенно слабые показатели даже по меркам чемпионата Беларуси. В прошлом сезоне топовые центральные защитники «вышки» вроде Захара Волкова и Павла Рыбака в среднем за матч вступали в 16 единоборств, выигрывая при этом больше 70 процентов дуэлей.

Посредственные игровые данные Хачериди легко объясняются отсутствием тонуса. Вдобавок, от некоторых футболистов брестчан в разговорах без диктофона приходилось слышать, что из-за достаточно флегматичного характера Евгений не особо стремился исправить ситуацию. Он не отлынивал от предсезонной работы, но выполнял ее без особого рвения. Поговаривают, тренерский штаб «бело-синих» не очень доволен кондициями, в которых находится футболист, чья годовая зарплата в Бресте по данным издания Telekom Sport составляет порядка 450 тысяч евро в год.

К слову, о непростом характере Евгения было известно еще до подписания контракта с брестчанами. Правда, в тот момент это никого не смущало.

— На футбольном поле Хачериди очень вспыльчив и эмоционален. Но в жизни он совершенно другой: простой, застенчивый парень, который всегда придет на помощь. Правда, как только он ступает на газон, сразу же превращается в какого-то демона. Во время матчей для него не существует авторитетов. Вспомните, как он рубился с Ибрагимовичем, Агуэро, Месси, Роналдо… Да, Хачериди эмоционален, но он живет футболом. Это очень важно, когда тебе 32 года. Если в этом возрасте думаешь об игре, а не о том, как набить свой карман, то тебе за это воздается, — говорил агент футболиста Александр Панков.

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Последним официальным матчем Хачериди до сих пор значится выход на поле в кубковой встрече ПАОКа с «Эттитосом» в декабре 2018-го. И это несмотря на то, что в нынешнем сезоне брестское «Динамо» сыграло уже пять официальных матчей. Лишь в двух из них Хачериди сумел оказаться в заявке. Со скамейки запасных Евгений наблюдал за победой брестчан в Суперкубке, а через одиннадцать дней с той же позиции смотрел за серией пенальти в ответной кубковой встрече «бело-синих» против «Ислочи».

В этих встречах, как и во всех остальных матчах в этом сезоне, пару центральных защитников брестчан составляла связка Кики-Павловец. Белорусско-камерунский дуэт выглядел надежно: в пяти встречах в пассиве «Динамо» лишь один пропущенный мяч. В дальнем выстреле из-за штрафной Мухамедова нет вины центральных защитников.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wUfG8nfH5UQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И Кики, и Павловец смотрятся очень здорово. Особенно выделяется африканец. В среднем за матч в этом сезоне Кики вступал в 19 единоборств, выигрывая 15 из них. Габи практически не допускает ошибок в обороне и успевает проявлять себя на стандартах. На его счету два гола в пяти матчах после розыгрышей штрафных и угловых. Вы улыбнетесь, но пока центрдеф является лучшим бомбардиром брестчан (на счету Милевского и Савицкого в этом сезоне всего по одному взятию ворот). К слову, пока в чемпионате «Динамо» имеет едва ли не худшую реализацию в лиге. В двух встречах «вышки» брестчане создавали в среднем по 11 голевых моментов за игру, но реализовывали только один. В этом плане хуже дела только у «Руха» и «Городеи».

Но вернемся к обороне команды Сергея Ковальчука. Товарищ Кики по игре в центре защиты Александр Павловец тоже выглядит надежно. В среднем из 17 единоборств за матч он выигрывал 12 и не допускает позиционных ошибок, поэтому со стороны кажется, что брестчане даже не вспоминают о Хачериди. Что вообще происходит с самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси по версии издания Transfermarkt?

Главный тренер брестчан Сергей Ковальчук говорит, что Хачериди не играет из-за проблем со здоровьем. Попасть в заявку на первый кубковый матч с «Ислочью» ему помешала температура, которая поползла вверх накануне игры. А в субботу после встречи со «Слуцком» выяснилось, что на одной из тренировок Евгений сломал палец:

— Ему наложили гипс, поэтому пока он остается вне игры, — объяснял Ковальчук.

Действительно, на тренировке 25 марта Хачериди работал с лангетой на левой руке.

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Главный тренер брестчан не стал более подробно рассказывать о простое Хачериди, но после разговора с ним клубная пресс-служба прокомментировала эту ситуацию:

— Хачериди пришел в команду после того, как длительное время не имел игровой практики. Он прошел предсезонку, но недавно получил небольшую травму. На прошлой неделе Женя сломал палец на руке. Сейчас работает с лангеткой, поэтому пока не может участвовать в официальных матчах.

— Доводилось слышать, что в команде не очень довольны тем, как Хачереди выглядит в тренировочном процессе.

— Мы довольны его физической формой. Рассчитываем на него, как на футболиста основного состава.

— В чем на старте сезона Хачериди был слабее Павловца и Кики, ведь Евгений не играл в матчах за Суперкубок и Кубок?

— По Суперкубку тренерским штабом было принято решение играть наигранной парой Павловец-Кики. А во времени кубковых матчей Евгений немного приболел.