Хачериди до сих пор не дебютировал за Брест в официальном матче. Говорят, в «Динамо» не очень довольны украинцем
Главный тренер объясняет простой травмами.
Главный тренер объясняет простой травмами.
В октябре прошлого года боссы брестского «Динамо» удивили мощным трансфером. Клуб объявил о подписании контракта с Евгением Хачериди, сыгравшим более 50 матчей за сборную Украины. Некоторые журналисты из нашей
Правда, спустя всего пару недель в СМИ появилась информация, что «бело-синие» намерены расторгнуть контракт со звездным новичком. Но в конце концов Хачериди
Это откровенно слабые показатели даже по меркам чемпионата Беларуси. В прошлом сезоне топовые центральные защитники «вышки» вроде Захара Волкова и Павла Рыбака в среднем за матч вступали в 16 единоборств, выигрывая при этом больше 70 процентов дуэлей.
Посредственные игровые данные Хачериди легко объясняются отсутствием тонуса. Вдобавок, от некоторых футболистов брестчан в разговорах без диктофона приходилось слышать, что
К слову, о непростом характере Евгения было известно еще до подписания контракта с брестчанами. Правда, в тот момент это никого не смущало.
— На футбольном поле Хачериди очень вспыльчив и эмоционален. Но в жизни он совершенно другой: простой, застенчивый парень, который всегда придет на помощь. Правда, как только он ступает на газон, сразу же превращается в
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Последним официальным матчем Хачериди до сих пор значится выход на поле в кубковой встрече ПАОКа с «Эттитосом» в декабре 2018-го. И это несмотря на то, что в нынешнем сезоне брестское «Динамо» сыграло уже пять официальных матчей. Лишь в двух из них Хачериди сумел оказаться в заявке. Со скамейки запасных Евгений наблюдал за победой брестчан в Суперкубке, а через одиннадцать дней с той же позиции смотрел за серией пенальти в ответной кубковой встрече «бело-синих» против «Ислочи».
В этих встречах, как и во всех остальных матчах в этом сезоне, пару центральных защитников брестчан составляла связка
И Кики, и Павловец смотрятся очень здорово. Особенно выделяется африканец. В среднем за матч в этом сезоне Кики вступал в 19 единоборств, выигрывая 15 из них. Габи практически не допускает ошибок в обороне и успевает проявлять себя на стандартах. На его счету два гола в пяти матчах после розыгрышей штрафных и угловых. Вы улыбнетесь, но пока центрдеф является лучшим бомбардиром брестчан (на счету Милевского и Савицкого в этом сезоне всего по одному взятию ворот). К слову, пока в чемпионате «Динамо» имеет едва ли не худшую реализацию в лиге. В двух встречах «вышки» брестчане создавали в среднем по 11 голевых моментов за игру, но реализовывали только один. В этом плане хуже дела только у «Руха» и «Городеи».
Но вернемся к обороне команды Сергея Ковальчука. Товарищ Кики по игре в центре защиты Александр Павловец тоже выглядит надежно. В среднем из 17 единоборств за матч он выигрывал 12 и не допускает позиционных ошибок, поэтому со стороны кажется, что брестчане даже не вспоминают о Хачериди. Что вообще происходит с самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси по версии издания Transfermarkt?
Главный тренер брестчан Сергей Ковальчук говорит, что Хачериди не играет
— Ему наложили гипс, поэтому пока он остается вне игры, — объяснял Ковальчук.
Действительно, на тренировке 25 марта Хачериди работал с лангетой на левой руке.
Главный тренер брестчан не стал более подробно рассказывать о простое Хачериди, но после разговора с ним клубная
— Хачериди пришел в команду после того, как длительное время не имел игровой практики. Он прошел предсезонку, но недавно получил небольшую травму. На прошлой неделе Женя сломал палец на руке. Сейчас работает с лангеткой, поэтому пока не может участвовать в официальных матчах.
— Доводилось слышать, что в команде не очень довольны тем, как Хачереди выглядит в тренировочном процессе.
— Мы довольны его физической формой. Рассчитываем на него, как на футболиста основного состава.
— В чем на старте сезона Хачериди был слабее Павловца и Кики, ведь Евгений не играл в матчах за Суперкубок и Кубок?
— По Суперкубку тренерским штабом было принято решение играть наигранной парой
Александр Ивулин