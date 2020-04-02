Футбольные первенства Беларуси среди юниоров и юношей приостановлены
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» приостановила юниорское и юношеское первенства Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» приостановила юниорское и юношеское первенства Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Такое решение принято сегодня на заседании бюро исполнительного комитета футбольной федерации в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма.
Что касается национального чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, то он продолжится согласно расписанию: матчи 3-го тура состоятся