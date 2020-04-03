Правительство Великобритании призвало клубы АПЛ сократить зарплаты
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правительство Великобритании призвало сократить зарплаты футболистов английской
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правительство Великобритании призвало сократить зарплаты футболистов английской
Ранее «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Норвич» заявили, что будут использовать правительственную схему, гарантирующую 80% заработной платы для сотрудников до максимальной суммы в 2500 фунтов стерлингов в месяц. Это решение вызвало возмущение главы комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламента Великобритании Джулиана Найта, поскольку до сих пор не было согласовано никаких сокращений зарплат для игроков. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, всем необходимо принять участие в борьбе с коронавирусом.
«Это означает и сокращения зарплаты для футболистов
Отмечается, что руководство
Ранее испанские «Атлетико» и «Барселона» сократили зарплату своим игрокам на 70%, чтобы другие сотрудники клуба могли получать зарплату, а футболисты итальянского «Ювентуса» согласились на сокращение зарплат, тем самым сэкономив клубу 90 миллионов евро.