Правительство Великобритании призвало клубы АПЛ сократить зарплаты

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Ранее «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Норвич» заявили, что будут использовать правительственную схему, гарантирующую 80% заработной платы для сотрудников до максимальной суммы в 2500 фунтов стерлингов в месяц. Это решение вызвало возмущение главы комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту парламента Великобритании Джулиана Найта, поскольку до сих пор не было согласовано никаких сокращений зарплат для игроков. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, всем необходимо принять участие в борьбе с коронавирусом.

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«Это означает и сокращения зарплаты для футболистов премьер-лиги, — подчеркнул Хэнкок. — Учитывая жертвы, на которые идут многие люди, в том числе некоторые из моих коллег в Национальной службе здравоохранения, которые пошли на работу, подхватили болезнь и, к сожалению, умерли, думаю, первое, что могут сделать футболисты премьер-лиги — это внести свой вклад, пойдя на сокращение зарплаты и сыграв свою роль в этой борьбе».

Отмечается, что руководство премьер-лиги ведет переговоры по этому вопросы с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA), но сокращение зарплат еще не согласовано.