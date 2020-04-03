«Не понимаю, почему у мужчин такие зарплаты». Чемпионка России из Казахстана — о проблемах женского футбола

— Что рассказывают вам родственники из Казахстана о ситуации с коронавирусом и карантинными мерами, которые в связи с этим приняты?

— Все сидят по домам, как и практически весь мир сейчас.

— Насколько тяжело было перестроиться на режим самоизоляции?

— Не могу сказать, что было тяжело или легко. Это была вынужденная мера. Ни у одной из нас не было иного выбора.

— Как давно вы были на родине?

— Дома была в отпуске. Конечно, очень скучаю по родным краям, семье, друзьям. Но уже все привыкли к тому, что Юля появляется, как подарок под Новый год.

— Как поддерживаете форму в домашних условиях?

— Бегаю по дому из зала на кухню (смеется). Ну, а если серьезно, то по максимуму выполняю все то, что возможно в домашних условиях. Например, даже туалетной бумагой жонглирую (смеется).

— Находясь дома, больше предпочитаете смотреть фильмы или читать книги?

— Сейчас в ход идет все. Это и фильмы, и сериалы, и книги.

— Чем отличается футбол в Казахстане и России?

— Отличия есть, и их много. К сожалению, не в пользу Казахстана. Ну, во-первых, это популяризация игры. В России люди постоянно говорят, показывают, пишут о футболе. От этого увеличивается количество людей на трибунах. Я давно не видела такого количества болельщиков в Казахстане. Даже у женского ЦСКА есть свои фанаты, которые ездят с нами на каждый выезд. Каждый! Раньше, когда я играла за БИИК, мы собирали трибуны лишь на играх Лиги чемпионов. В остальное же время это практически пустые трибуны.

Во-вторых, тот же Instagram и другие соцсести, там не так много страниц, которые говорят о футболе. Ну, а комментарии вы читали? Сплошной негатив. Не все понимают, что для того, чтобы вырастить семя, для начала его нужно посадить, поливать, а лишь потом собирать урожай. А мы хотим все и сразу. Те же крупные спортивные бренды, такие как Adidas, Puma, Nike, подписывают контракты с игроками как женского, так и мужского пола. Я не слышала о таком в Казахстане. Видимо, о нас они просто не знают (смеется). А вы представляете масштабы рекламы, если ты представляешь какой-либо бренд. Вот тебе и реклама игрока, клуба. Народ начинает интересоваться. Очень хотелось бы, чтобы женский футбол в Казахстане начал процветать!

— Назовите свой лучший матч за ЦСКА.

— Думаю, это первый практически полноценный матч с «Рязанью-ВДВ», в котором я отличилась голом. Да и в целом я провела хороший матч, так сказать заявила о себе, как об игроке. До этого у меня была травма и я проходила курс реабилитации. И начала выходить по 5−10 минут на игру.

— Вы в первом сезоне за ЦСКА стали чемпионкой России. Насколько это было ожидаемым или неожиданным?

— Я видела команду на сборах во время просмотра. Мне этого хватило. И я не могу сказать, что для меня быть чемпионом — это в новинку или неожиданно. Я многократная чемпионка Казахстана. Это уже, можно сказать, у меня в крови.

— Стали ли откровением для ваших новых одноклубниц успехи БИИКа в еврокубках?

— «БИИК-Казыгурт» всегда очень удачно выступает в еврокубках. Несмотря на то, что состав меняется, но не меняется тренер. Это говорит о профессионализме тренера. О БИИКе уже знают не только в России, но и в Европе. Я горда, что имела честь работать с Калояном Петковым и играть в БИИКе.

— Какие главные проблемы у женского футбола в Казахстане и России?

— Как я уже сказала ранее, что нехватка внимания и развития. В России этому уделяют больше внимания, чем у нас. Многие до сих пор не знают, что вообще есть женский футбол.

— Есть ли зависть к коллегам-мужчинам из-за зарплаты, популярности и внимания?

— Зависти нет, есть недопонимание. Поле и мяч таких же размеров. Правила такие же. Травмы и операции такие же. Только в мужском футболе получают зарплаты в таких суммах, что есть возможность купить себе квартиру, машину, обеспечить будущее. А в женском — дожить до следующей зарплаты. За что же нас так не любят (смеется)?

— Что можете сказать о переходе Аиды Гайстеновой в «Зенит»?

— «Зенит» — это новая команда, куда перешли многие девочки, которые не могли себя найти в других командах. Это как новый вдох для игроков и чемпионата, дальше станет лишь интереснее. У игроков появился шанс показать себя. Аиде я уже пожелала удачи в новом клубе.

— Следите ли за казахстанскими спортсменами, а именно футболистами, выступающими в России? Это та же Аида Гайстенова, а также Исламбек Куат, Бахтиер Зайнутдинов и Акмаль Бахтияров.

— Ну, с Аидой мы участвуем в одном чемпионате и, конечно же, знаем успехи и поражения друг друга. И ребят, конечно же, вижу, так как посещаю матчи ЦСКА.

Куат долгое время выступал за «Кайрат», и, конечно же, еще играя в Казахстане, я видела его матчи. И плюс я слежу за сборной. И по той же информации в Instagram видела о его переходе в российский клуб. Игру Зайнутдинова уже увидела в России. А про Акмаля, если честно, даже не знала.

— За какой клуб болеете?

— За ЦСКА. Я не могу сказать, что я ярая болельщица определенного клуба. Я всегда смотрю именно футбол, а не как играет «моя команда». Конечно же, сейчас мое сердце забрал мужской ЦСКА. И думаю, что в первую очередь благодаря болельщикам. Я в них влюбилась.

— Назовите ТОП-5 казахстанских спортсменов.

— Конечно же, GGG. Я выросла в том же районе, где и он. Александр Винокуров, Самат Смаков, Илья Ильин и Денис Тен.

— Что пожелаете любителям футбола?

— Хочется пожелать полюбить футбол так, как любят его игроки. Наслаждаться игрой… Ведь футбол — это игра! Порой относиться к нам с небольшим пониманием, всем нам свойственно ошибаться. И знайте, нас вдвойне вдохновляет ваша поддержка на трибунах!

Напомним, Мясникова стала футболисткой ЦСКА в апреле 2019 года. До этого воспитанница карагандинского футбола выступала за «БИИК-Казыгурт». В составе армейского клуба в 2019 году она стала чемпионкой России.