СМИ: УЕФА призвал лиги не завершать сезон преждевременно

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Ранее организация приостановила розыгрыш еврокубков и перенесла на лето товарищеские матчи национальных сборных на фоне пандемии коронавируса. Также изменились сроки проведения чемпионата Европы, который теперь состоится летом 2021 года. При этом УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты до 30 июня.

По информации источника УЕФА отправил письмо 55 ассоциациям, входящим в его состав.

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В нем организация посоветовала не отменять текущие розыгрыши чемпионатов и выразила надежду, что в ближайшее время футбол возобновится.

«Мы считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и неоправданным. Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы на условиях, которые продиктуют государственные власти», — сказано в письме.

«Крайне важно, чтобы даже такое разрушительное событие, как пандемия, не препятствовало тому, чтобы наши соревнования проводились в соответствии с правилами. Также необходимо, чтобы победители турниров определялись только на основании результатов. Завершение сезона должно стать самым последним вариантом, когда не останется никакой другой альтернативы», — говорится в обращении.