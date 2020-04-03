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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший тренер КПЛ-2019 рассказал о своем возвращении в европейский клуб

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов не исключил возвращение в софийский ЦСКА, с которым ранее выигрывал чемпионат Болгарии. В этом сезоне кызылординцы под его руководством начнут квалификацию Лиги Европы-2020/21 со второго отборочного раунда благодаря победе над «Атырау» (2:1) в финале Кубка страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Я вернусь в ЦСКА, когда в этом будет заинтересованность с обеих сторон. Это совершенно нормальные вещи. Конечно, я хочу вернуться и работать. Желание должно быть одинаково сильным с обеих сторон», — сказал специалист болгарским СМИ. А вот что думает Младенов о коронавирусе в Казахстане и идущем чемпионате Беларуси: «Все нормально. У нас такие же меры, как в Болгарии. На данном этапе нам не разрешено возвращаться в Болгарию. Ждем решения о том, что станет с нашим чемпионатом. Возможно, решение будет принято в ближайшее время. У них (в Беларуси) много смелости, они очень уверены в том, что делают. Будущее покажет, верное ли их решение. Я продолжаю думать, что человеческая жизнь важнее всего, независимо от сферы жизни — спорта, политики или всего остального».

Отметим, что 62-летний Младенов был признан лучшим тренером казахстанской премьер-лиги 2019 года. «Кайсар» возглавляет с 2017 года. В КПЛ также работал с «Атырау» в 2016-м. Прежде тренировал клубы из родной Болгарии, Египта, Саудовской Аравии, Греции и Португалии, а также молодежную и национальную сборные Болгарии.

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