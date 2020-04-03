Лучший тренер КПЛ-2019 рассказал о своем возвращении в европейский клуб

«Я вернусь в ЦСКА, когда в этом будет заинтересованность с обеих сторон. Это совершенно нормальные вещи. Конечно, я хочу вернуться и работать. Желание должно быть одинаково сильным с обеих сторон», — сказал специалист болгарским СМИ. А вот что думает Младенов о коронавирусе в Казахстане и идущем чемпионате Беларуси: «Все нормально. У нас такие же меры, как в Болгарии. На данном этапе нам не разрешено возвращаться в Болгарию. Ждем решения о том, что станет с нашим чемпионатом. Возможно, решение будет принято в ближайшее время. У них (в Беларуси) много смелости, они очень уверены в том, что делают. Будущее покажет, верное ли их решение. Я продолжаю думать, что человеческая жизнь важнее всего, независимо от сферы жизни — спорта, политики или всего остального».