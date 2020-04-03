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12:11 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Баварии» откажутся от 20% зарплаты в пользу сотрудников клуба

ТАСС, 3 апреля. Руководство, тренеры и футболисты немецкой «Баварии» откажутся от 20% зарплаты в пользу сотрудников мюнхенского клуба в связи с непростой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Об этом рассказал член совета директоров «Баварии» Оливер Кан, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:52 MSK, 03.04
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«Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20% своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо, — сказал Кан. — Так они демонстрируют свое неравнодушие по отношению к работодателю и сотрудникам клуба. Для нас как для руководителей приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность, но мы не просто так всегда говорим о “Баварии” как о семье».

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Футболисты и тренеры многих команд пошли на понижение зарплат ради гарантированных выплат сотрудникам клубов. В частности, в Германии на подобный шаг пошли игроки дортмундской «Боруссии» и одноименной команды из Мёнхенгладбаха, в Испании — мадридский «Атлетико» и «Барселона», в Италии — «Ювентус». В России к данному компромиссу со своими игроками уже пришли московский «Спартак», ЦСКА, а также «Уфа».

Во вторник Германская футбольная лига (DFL) утвердила решение продлить приостановку игр из-за ситуации с коронавирусом в высшем и втором дивизионах до 30 апреля. В высшем дивизионе сыграны 25 туров, турнирную таблицу возглавляет «Бавария» (55 очков), у ближайшего преследователя, дортмундской «Боруссии», на четыре очка меньше.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

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