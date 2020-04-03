Футболисты «Баварии» откажутся от 20% зарплаты в пользу сотрудников клуба

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«Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20% своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо, — сказал Кан. — Так они демонстрируют свое неравнодушие по отношению к работодателю и сотрудникам клуба. Для нас как для руководителей приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность, но мы не просто так всегда говорим о “Баварии” как о семье».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Футболисты и тренеры многих команд пошли на понижение зарплат ради гарантированных выплат сотрудникам клубов. В частности, в Германии на подобный шаг пошли игроки дортмундской «Боруссии» и одноименной команды из Мёнхенгладбаха, в Испании — мадридский «Атлетико» и «Барселона», в Италии — «Ювентус». В России к данному компромиссу со своими игроками уже пришли московский «Спартак», ЦСКА, а также «Уфа».

Во вторник Германская футбольная лига (DFL) утвердила решение продлить приостановку игр из-за ситуации с коронавирусом в высшем и втором дивизионах до 30 апреля. В высшем дивизионе сыграны 25 туров, турнирную таблицу возглавляет «Бавария» (55 очков), у ближайшего преследователя, дортмундской «Боруссии», на четыре очка меньше.