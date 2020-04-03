Футболисты «Баварии» откажутся от 20% зарплаты в пользу сотрудников клуба

«Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20% своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо, — сказал Кан. — Так они демонстрируют свое неравнодушие по отношению к работодателю и сотрудникам клуба. Для нас как для руководителей приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность, но мы не просто так всегда говорим о “Баварии” как о семье».
Футболисты и тренеры многих команд пошли на понижение зарплат ради гарантированных выплат сотрудникам клубов. В частности, в Германии на подобный шаг пошли игроки дортмундской «Боруссии» и одноименной команды из Мёнхенгладбаха, в Испании — мадридский «Атлетико» и «Барселона», в Италии — «Ювентус». В России к данному компромиссу со своими игроками уже пришли московский «Спартак», ЦСКА, а также «Уфа».
Во вторник Германская футбольная лига (DFL) утвердила решение продлить приостановку игр из-за ситуации с коронавирусом в высшем и втором дивизионах до 30 апреля. В высшем дивизионе сыграны 25 туров, турнирную таблицу возглавляет «Бавария» (55 очков), у ближайшего преследователя, дортмундской «Боруссии», на четыре очка меньше.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.